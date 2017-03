Autobusové zastávky v Kladně: jejich stav se zlepšuje

Kladno - Na území Kladna najdete přes dvě stovky autobusových zastávek. Sedmdesát z nich je ve vlastnictví města, většinu zbývajících pak instalovala a spravuje reklamní agentura Rencar Praha. Zatímco většina z nich je v relativně dobrém stavu, jsou tu i takové, za které se občané města stydí.



Jedním takovým případem je zastávka v ulici Dukelských hrdinů. „Zastávka pod autobusovým nádražím je v šíleném stavu," nechala se slyšet Eva Drahorádová ze Pcher. Servítky si naštvaní cestující neberou ani v případě zbourané čekárny u kladenské nemocnice. Její torzo, ve kterém sídlili bezdomovci a také hlodavci, bylo srovnáno se zemí, na nový přístřešek ovšem lidé stále čekají.

„Starou čekárnu zbourali a už přes půl roku se tam nic neděje. I když byla ve velmi špatném stavu, tak se alespoň lidé měli kam schovat. Celou zimu jsme tam stáli v hrozném počasí," řekla rozzlobená Věra Rohlová, která autobusovou dopravu využívá téměř každý den. Podle slov městské mluvčí Lenky Růžkové by se měli nespokojení cestující v letošním roce nové čekárny u nemocnice konečně dočkat.

Město v rozpočtu vyčlenilo pro letošní rok milion korun na údržbu a obnovu zastávek. „Připravujeme výstavbu nové čekárny regionální dopravy v místě odstraněné nefunkční zastávky naproti kladenské nemocnici," informovala Kladenský deník Lenka Růžková.

Výměna čekárny

Podle jejích slov se výměny dočká také čekárna na Havlíčkově náměstí ve Švermově, rekonstrukci čeká i podchod na sítenském náměstí. „S nemalou částkou musíme počítat i na odstraňování rozbitých výplní či opravu zničených laviček. V loňském roce jsme nahradili novou čekárnou torzo přístřešku u zrušeného podchodu ve Vítězné ulici. Pro lepší orientaci označíme letos všechny zastávky jejich názvem," vysvětlila Lenka Růžková.

Největší změna pro cestující hromadnou autobusovou dopravou by však mohla nastat v případě schválení žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Dopravní telematika v Kladně. Díky němu by město vybavilo jednačtyřicet nejvíce frekventovaných zastávek hromadné dopravy šestašedesáti označníky s displejem, šesti LED informačními panely, sedmdesáti hlásiči pro nevidomé a sedmdesáti otřesovými čidly. „Dále bychom instalovali další zařízení na všechny zastávky ve městě, která by je propojila s chytrými telefony cestujících. Projekt počítá například i s vybavením patnácti vozidel systémem pro sledování polohy a přenosem dat," dodala mluvčí města.

