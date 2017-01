Bakovští se po letech zbavili dvou problémů

Bakov - Obyvatelé Bakova u Slaného, které dlouhé roky trápil problém s nepřizpůsobivými obyvateli, si konečně oddechli. Noční můra v podobě více jak třicítky nájemníků, kteří obývali někdejší bakovský mlýn, je pryč.

POŽÁR V ROCE 2013 v prosinci pohltil někdejší stodolu v bývalém statku. Shořela do základu.Foto: Foto:Deník/Kateřina Husárová

Rozvětvená romská komunita, která v objektu žila dlouhé roky v otřesných podmínkách, kde byly žloutenka a další infekce častým hostem a před časem část stavení pohltil požár, je minulostí. Jak potvrdil starosta Beřovic Ladislav Tyle, jenž má Bakov ve správě, je rád, že nájemníci i s dětmi snad konečně odešli do lepšího.

Podařilo se to po naléháních starosty na majitele někdejšího mlýna, pana Kotlíka z Kladna, který neposkytl Romům za celou dobu ani řádné nájemní smlouvy, natož sociální zařízení jedenadvacátého století. „Neustále jsme řešili nepořádek, nepovolený průsak cizorodých látek, které se dostávaly do Bakovského potoka, i to, když obyvatelé mlýna chodili například vykonávat potřebu do někdejšího opuštěného statku naproti. Od toho už máme pokoj," potvrzuje starosta Ladislav Tyle.

Jak dodává, Romům bylo údajně dosavadním vlastníkem mlýna, panem Kotlíkem, slibováno, že peníze, které mu měsíčně odvádějí, jsou zároveň i splátkou za dům, jenž bude jednou jejich, ale ani to se nikdy nestalo. „Kdoví, jak ta domluva mezi nimi stála, na papíře Romové nic neměli a pak si u majitele snad nadělali i dluhy. Takže museli nakonec odejít," doplnil starosta.

Místní tvrdí, že odchod Romů z Bakova způsobil fakt, že se jeden z mužů v objektu oběsil. Podle romské pověry už v takovém domě ostatní nemohou bydlet. To připouští i slánský preventista Igor Dvořák, který má na starosti vyloučené lokality ve městě a okolí a s případem oběšeného muže je obeznámen. Na úřadě v Beřovicích jsou nadále někteří Romové z Bakova hlášeni, ale fyzicky v areálu mlýna už není jediný.

Ať už byly důvody jejich vystěhování jakékoli, pravdou zůstává, že objekt prodal kladenský vlastník prostřednictvím realitní kanceláře nové majitelce. Jak zjistil Kladenský deník, jejím záměrem je torzo mlýna srovnat se zemí a vytvořit zde nejméně dvě stavební parcely.

Bakovské sužoval dlouhodobě i problém výše zmíněného opuštěného statku naproti přes silnici, kde lidé svévolně vytvořili nejednu černou skládku. „I tohle už by mělo být vyřešené. Majitelé ze západních Čech, kteří statek roky neužívali, ho nechali volně přístupný a podle toho to i vypadalo.

Díky tomu, že nemovitost koupili dva zemědělci z okolí a vytvořili společnost s ručením omezeným, začalo se v areálu konečně něco dít. Jak mi lidé potvrdili, nepořádek mizí. Budeme věřit, že se Bakov stane zase malebnou obcí," uzavřel starosta.