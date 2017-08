Bankomat? Ne všude si ho mohou dovolit

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Bankomaty. Pro obyvatele větších měst služba, kterou mohou využít téměř na každém rohu, pro obyvatele menší měst a vesnic ovšem jen sen. K tomu, aby si vybrali hotovost z bankomatu, musí někteří lidé dojíždět i desítky kilometrů. Děje se tak i přesto, že vedení některých měst a obcí aktivně usilují o zřízení svého automatu na peníze.

Tyto snahy ovšem v drtivé většině případů končí fiaskem. Počty výběrů za měsíc, které si bankovní domy diktují, jsou pro většinu nesplnitelné a pokuty, které by vesnice a města v případě jejich nesplnění platily, neakceptovatelné.

O zřízení bankomatu již dlouho usilují například ve třítisícovém Buštěhradě.

„V minulosti, pokud vím, město jednalo s Českou spořitelnou a Komerční bankou, ovšem s nulovým výsledkem. Od roku 2015 jednáme s kladenskou ČSOB. Nejdříve nám bankomat slíbili, to když jsme si od nich brali úvěr na přístavbu základní školy, po dlouhých urgencích však oznámili, že se v kladenské pobočce mění vedení, takže nám ještě nemohou dát definitivní informaci, a letos na jaře jsme se dozvěděli, že se jim bankomat u nás údajně nevyplatí, takže nám ho mohou poskytnout pouze za úplatu. Stál by nás asi osmdesát až 250 tisíc korun za osazení, a pak do sedmnácti tisíc měsíčně, pokud by v něm nebyl uskutečňován dostatečný počet transakcí. Ptali jsme se také v České spořitelně, jenže od nich by bankomat stál dokonce 24 tisíc korun. Další banky vůbec neměly o o naše město zájem,“ postěžovala si starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková.

Nedávno mohli buštěhradští na Facebooku neoficiálně hlasovat v anketě, z jejíhož výsledku vyplývá, že valná většina z nich by za tuto cenu bankomat nechtěla.

TUCHLOVICE

Téměř totožná situace je také v Tuchlovicích. „O získání bankomatu do obce jsme dříve usilovali, dnes už ne, protože je to hrozně drahá záležitost. Česká spořitelna nám řekla, že bychom za bankomat museli dávat měsíčně asi 30 tisíc korun. V jednom z vyjádření sice stálo, že se nám investovaná částka částečně vrátí. Aby se tak ale skutečně stalo, museli by lidé učinit asi 400 výběrů měsíčně, což je v našem případě téměř nemožné. Nikdo nemá zájem v ob-cích do dvou a půl tisíce tisíc obyvatel bankomat zbudovat,“ řekl Deníku starosta Tuchlovic Jaroslav Pošta. Právě případné postihy za nesplněný počet výběrů ale spoustu obcí od jejich záměru odrazuje.

LÁNY

Jinak tomu není ani v případě Lán, kde poslední, asi rok staré jednání, také kýžený výsledek nepřineslo. „Stále se snažíme o to, abychom tu bankomat měli, ale naše snaha je neúspěšná. Starostou jsem jedenáct let a za tu dobu se mi to ještě nepovedlo. Banky požadují určitý počet výběrů za měsíc. My to nebyli schopni splnit. Lány jsou nezajímavá malá lokace i pro banku, u které máme účty. Náklady na pořízení a provoz bankomatu jsou prý asi ve výši jednoho milionu korun,“ nechal se slyšet lánský starosta Karel Sklenička.

SMEČNO

To, co je pro ostatní ve hvězdách, se povedlo vedení třítisícového Smečna. Tam se svého bankomatu dočkají již v září. „Osm let jsme usilovali o to, aby bankomat ve Smečně byl. Konečně to vypadá velmi slibně, koncem září by se měl instalovat. Nyní už jsou provedeny potřebné přípravy, napojení, bezpečnostní zařízení a podobně. Jedná se o bezbariérový bankomat, který bude na náměstí přístupný 24 hodin denně. Jsem nesmírně šťastná, že se nám ho sem podařilo získat. Jednali jsme se všemi možnými bankami, ovšem nebyli jsme příliš úspěšní, protože banky berou peníze jako zboží a ne jako službu obyvatelstvu. Když srovnám rozmístění bankomatů u nás a v cizině, tak vidím nepochopitelný rozdíl,“ řekla starostka Smečna Pavla Štrobachová.

Zatím marně se snaží městys Křivoklát na Rakovnicku. „O zřízení bankomatu usilujeme s přestávkami už asi jedenáct let. Turisté si hodně stěžují. Bankomat tu chybí, ale banky nás odmítly pro malý počet lidí po celý rok,“ říká starosta Křivoklátu Milan Naď.