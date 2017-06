Biozemědělství se stává hitem, má ale i mnoho odpůrců

Region - Biopotraviny jsou mezi spotřebiteli stále na vzestupu. Stále ovšem tvoří většinu ve společnosti tací, kteří by nic s označením bio nesnědli. Co dříve bývalo na vesnicích zcela normální, to nyní přivádí kdekoho v úžas. Vidět kozí stádo, jak si spokojeně polehává a přežvykuje čerstvou trávu, opravdu není, každodenní podívanou.

Zelenina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Stulír Drahomír

Proto se častým cílem výletů stávají třeba kozí farmy. Také Deník se před časem do jedné vypravil, a to do Saint Pierre v Zahrádce u Petrovic na Příbramsku. Zabývá se chovem koz, výrobou a prodejem produktů z kozího a ovčího mléka a provozem penzionu. Veškerá produkce je k dispozici i k přímému prodeji na farmě. Na českém trhu působí již od roku 2004. Zájemci o chod farmy mají po domluvě možnost nahlédnout, jak se říká, pod pokličku celému provozu, od dojení, po výrobu.



Už zhruba patnáct let existuje u Krásné Hory nad Vltavou také Farma Čapí letka. „Myšlenka vznikla naprosto nenápadně. Já jsem nevymýšlela, jak se budu živit, ale šla jsem za svým srdcem a za tím, co jsem chtěla celý život. Chtěla jsem být na vesnici a mít zvířata," svěřila se před časem Deníku Lucie Čápová, která se do místa kdysi na první pohled okamžitě zamilovala.

Sýry bez konzervantů

Vznikají tam sýry bez konzervantů, absolutně přírodní, z čerstvě nadojeného mléka. „Protože byl velký zájem o sýr mezi našimi známými, tak jsme výrobu rozšiřovaly a pak jsme založily sýrárnu. A zúčastňujeme se i farmářských trhů v Příbrami, Dobříši a v okolí Prahy," dodala farmářka.

Na Rakovnicku většinou hospodaří zemědělské podniky s velkou výměrou půdy, kterou obdělávají běžným způsobem. Ekologických zemědělců je podle Státního zemědělského a investičního fondu v Rakovníku dvacet čtyři. Většinou se věnují pastvě zvířat. Zemědělskou půdu obhospodařují šetrným způsobem a své produkty neprodávají přímo, například ze dvora.



Existují ještě biozemědělci, a ti musí mít certifikát od kontrolních orgánů. Certifikáty se vztahují zejména na produkci potravin, to znamená na maso, mléko, sýry.

Na Rakovnicku se této produkci věnuje Miloš Šedivý, majitel společnosti Chov Charolais Slabce. „Jsme ekologičtí i biozemědělci. Certifikáty máme na seno, maso, kozí i kravské mléko, sýry," řekl Miloš Šedivý.



Mléko a sýry z jejich produkce lze nakoupit například v Rakovníku v prodejně zahrádkářských potřeb. Chov Charolais je také členem Probio svazu, což je jediné celostátní sdružení ekozemědělců i zpracovatelů a prodejců potravin v biokvalitě.

V Nenačovicích na Berounsku se nachází ekofarma již od roku 1992. Na více než pětapadesáti hektarech zde pěstují v bio kvalitě obiloviny, několik desítek druhů zeleniny a ovoce. „Pečlivě ctíme podmínky zákona o ekologickém zemědělství. Usilujeme o to, abychom používali minimum i těch prostředků, které jsou v ekologickém zemědělství dovolené. Chceme zákazníkům nabídnout bioplodiny, které byly vypěstovány co nejpřirozenějším způsobem," uvedla společnost Country Life, která rozlehlou ekofarmu provozuje.

Med z domácí výroby

Pokud sháníte med z domácí výroby, můžete se vydat do obce Kotopeky u Hořovic, kde najdete rodinnou včelí farmu Františka Vyštejna. Ta se zaměřuje na chov včel, produkci květového, smíšeného i lesního medu a prodej včelích produktů. „Med má jedinečnou chuť, protože včelstva jsou umístěna v čisté krajině brdských lesů," tvrdí výrobci.



Takzvanou biofarmu najdete také na Kladensku. V souladu s přírodou hospodaří tradičně ve Lhotě. „S hospodařením na gruntu jsem začal jako drobnopěstitel a chovatel, což se časem stalo mojí hlavní činností. Provozuji malý rodinný podnik, v němž kromě zemědělské výroby má své místo i lesní hospodářství a služby dalším zemědělcům," uvádí ze Lhoty.

„Má filozofie je taková, že malý podnik nemůže konkurovat gigantům v cenách a kvantitě, ale v kvalitě produktů a preciznosti nabízených služeb. Ve většině případů provádím služby osobně. Zajímám se nejen trendy v ekologickém hospodaření, ale i o přírodu obecně," dodal.

Většina spotřebitelů má v otázce biopotravin jasno, značka bio u nich neboduje. Buď pro její cenu, nebo proto, že samotná značka ještě podle nich neznamená důvěryhodnost. Takového názoru je například Barbora Kavková. „Potraviny chutnají pořád stejně, značka bio jen zvyšuje jejich cenu," nechala se slyšet studentka z Kladenska.



Ale i přes vyšší ceny si biopotraviny získávají mezi některými spotřebiteli popularitu. Například Jana Procházková je preferuje. Motivací pro to bylo narození dcery. „Předtím mi to bylo tak nějak jedno, ale od té doby, co se narodila dcera, jsem to začala řešit a dnes prakticky nic bez značky bio nekupuji. Myslím, že biopotraviny mají úplně jinou a lepší chuť," řekla. Vyšší cena jí nevadí, prý to za záruku, že jí kvalitně a bez chemikálií, stojí.