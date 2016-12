Brandýský betlém je ukrytý v garáži

Brandýsek -Betlém Jiřího Koudelky má své čestné místo v garáži. Pohánějí ho motorky z gramofonu a od grilu. Vše je důmyslně propojeno provázky.

Málokdo to ví, ale v obci je už dvacet čtyři let k vidění vyřezávaný dřevěný betlém.

Nepřehlédnete proto šipku s nápisem směřujícím ke garáži.

První pohled každého ohromí. Betlém čtyři metry dlouhý a přes dva metry vysoký, osvětlený a pohyblivý sestavoval postupně lidový řezbář Jiří Koudelka od roku 1992. Jako každý správný kluk byl vybaven kudlou. Nejraději vyřezával indiány a ani ve snu ho nenapadlo, že za pár desítek let vytvoří opravdové řezbářské veledílo.

„Jednou jsem betlém převážel vystavovat na obecní úřad. Od té doby je jen v garáži. I když je všechno skolíčkované, dával jsem ho dohromady měsíce. Jen náhon je mravenčí práce. Motorky jsou z gramofonu a od grilu, vše je propojené provázky," vysvětlil řezbář.

Po spuštění objevíte vyřezané postavičky známých místních občanů jako byl kronikář Vácha, sochař David, starosta Veselý nebo Vladimír Lážnovský st. z vodního parku Čabárna. Nejnovější figurkou jsou brandýští hasiči. Různé postavičky vyřezává Jiří bez předlohy.

Ze dřev převládá jasan, který má nejraději, ale neodmítne habr dub či ořech. Jak říká, dříví se shání těžce a když už je, musí alespoň osm let vysychat. „Řezbářů v okolí moc neznám, snad v Kladně jsou dva. Je to ostuda, ale ve Třebechovicích pod Orebem jsem se ještě na jejich slavný betlém podívat nebyl a taky bych rád viděl betlém z másla v Máslovicích. Co jsem v důchodu mám málo času," řekl s úsměvem Jiří Koudelka.

V předvánočním čase si mohou návštěvníci okresní raritu – dřevěnou krásu řezbáře Koudelky z Brandýsku prohlédnout už v pondělí 5. 12. v jeho garáži k večeru a dále o Vánocích 25. a 26. odpoledne.

