Buštěhrad s Lidicemi spojí nově cyklostezka

Kladensko - Buštěhrad spojí s Lidicemi cyklostezka, sloužit bude i chodcům. Město už má připravenou dokumentaci, ale ještě zbývá vykoupit některé pozemky od soukromých vlastníků.



Vykupování pozemků na trase zdržuje získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci, potvrdila to starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková (sdružení Společně).



Pokud by se v nejbližších měsících podařilo pozemky získat, mohla by cyklostezka za zhruba pět milionů korun začít vznikat už letos.



„Stačí ale aby na jednom pozemku měl někdo exekuci a už je problém,“ uvedla starostka.



Cyklostezka Buštěhrad – Lidice začne u buštěhradského hřbitova a povede k přechodu pro chodce za autobusovou zastávkou Lidice. Součástí návrhu jsou i nové autobusové zastávky naproti hřbitovu, ozelenění cyklostezky, přechody pro chodce a úprava okolí kapliček včetně

míst pro posezení.



Cyklisté a chodci tak budou mezi oběma obcemi cestovat bezpečněji, nyní není v úseku ani chodník. Lidé cestu využívají, třeba i když jdou na autobusovou zastávku u Lidic u hlavní silnice I/61 .



Jak potvrdil zastupitel obce Lidice, Bohumil Kučera, spojení mezi jejich obcí a sousedním Buštěhradem je přitom klíčové, obě místa jsou provázaná.



„Řada lidí z Buštěhradu chodí denně na procházky a za oddychem právě do Lidic a lidické děti navštěvují buštěhradskou základní či hudební školu. Přechodové místo přes krajskou silnici, končí nyní bohužel ve škarpě, nebylo ideálně dobudováno. To bychom rádi změnili,“ upozorňuje Kučera.

Povoleno je zde navíc pouze takzvané místo pro přecházení. Lidičtí proto usilují o získání dotace, aby byl „přechod“ bezpečný.



Vznik stezky a chodníků i v Lidicích velmi vítají.