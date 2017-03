Buštěhradští rozhodli, zámek chtějí raději vlastnit celý

Kladno - Buštěhradští zastupitelé udělali zásadní rozhodnutí. Zvedli ruku pro to, aby byla do majetku města navrácena část zchátralého zámku, která patří Středočeskému kraji.

Zámek Buštěhrad.Foto: DENÍK/ Sandra Bejšáková



Buštěhrad v současnosti vlastní křídlo, kde sídlí městský úřad. Pokud by získal i zbývající část zámku, znamená to investici nejméně ve výši sto milionů korun. Přičemž rozpočet třítisícového Buštěhradu je kolem 40 milionů korun ročně.

Jak řekla Kladenskému deníku starostka Daniela Javorčeková, k rozhodnutí dospěli zastupitelé poté, co o odkoupení zámku projevil zájem ukrajinský investor, který v něm chce vybudovat hotel. Buštěhradští se zalekli skutečnosti, jak by fungovalo dohromady sousedství úřadu, luxusního hotelu, společné užívání zámecké zahrady, kam chodí zejména místní senioři a další lidé z města.

„Slíbit vám mohou investoři cokoli, ale skutečnost může být jiná. Pokud by zámek nebyl naším majetkem ani kraje, nemohli bychom rozhodovat o ničem," dodala starostka. Přestože je pro Buštěhradské navrácení zchátralé části zámku velké sousto, starostka věří, že když město uplatní předkupní právo a kraj rozhodne o bezúplatném převodu, dokáží si s rekonstrukcí poradit.

„Na městské části zámku, kterou jsme rekonstruovali, jsme pracovali třináct let a také to šlo. Věřím, že když rozdělíme práce na jednotlivé etapy, budeme úspěšní," dodává Javorčeková.

Ve zdevastované části sídla by mohli Buštěhradští vybudovat například chráněné bydlení, komunitní centrum a partnerem by se mohla stát i nějaká vysoká škola. „Variant je řada a rádi bychom na to využili dotace," dodává starostka. Město loni investovalo mimo jiné do opravy fasády severní části zámku, na opravu čekají i další prostory ve střední části budovy. V přízemí městské části zámku má po úpravách fungovat infocentrum.

Rekonstrukci zchátralé části sídla prosazoval někdejší hejtman David Rath (tehdy ČSSD), který byl nepravomocně odsouzen kvůli manipulaci se zakázkami, včetně té na opravu Buštěhradu. Loni pražský vrchní soud rozsudek zrušil.

Minulé vedení kraje chtělo na opravu zámku využít evropské dotace, ale kvůli změně dotační politiky to podle bývalého hejtmana Miloše Petery (ČSSD) nebylo možné. V plánu byl například i reprezentativní společenský sál na pořádání plesů ve stylu pražského Žofína.