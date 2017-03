Cestování do Prahy bude pro Kladenské snazší

Kladno – Už v červnu by se měla hromadná doprava na Kladensku zapojit do systému pražské integrované dopravy. Pro obyvatele Kladenska to znamená snazší a také i levnější cestování do hlavního města a jeho okolí. Vedení Středočeského kraje chce mít integrovanou dopravu ve všech regionech nejpozději do konce příštího roku.

Cestující z Kladenska tak budou moci cestovat do Prahy a jejího okolí od poloviny letošního roku na jednu jízdenku, kromě toho by měli také ušetřit.



„Určitě je to jedině dobře. Kupování jízdenek také nějaký čas zabere, navíc budou jistě spoje daleko lépe navazovat," řekl Kladenskému deníku Petr Šutera.

Integrace hromadné doprava Kladenska měla být hotová už v minulém roce, jenže kvůli legislativě a dalším nezbytným procesům, nabral proces integrace zpoždění.

V rámci Středočeského kraje je v současné době zintegrována hromadná doprava na Mělnicku, ale také i například v části Praha – Východ a také Praha – Západ. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to už dříve řekla v rámci debaty pořádané regionálním Deníkem. Ta sice několikrát v podotkla úspěšnou integraci, ovšem podle primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) je Kladensko daleko více složitější a integrace bude náročnější.

„Dávala jste za příklad Mělník. Ten má ale dvě nebo tři linky, my jich máme nyní osmnáct a další dvě linky přibudou. Když se bude integrovat, tak nám klesnou tržby o jedenáct milionů korun. Jsme na to samozřejmě připraveni a budeme o tom jednat, jelikož integrace je složitá věc," řekl už dříve primátor města Kladno Milan Volf a pokračoval: „Jenže ta integrace souvisí i s fungováním rychlodráhy. Doprava musí být rozložena tak, aby Praha nebyla v jednom místě přetížená, aby nebyly přetížené některé její komunikace. Jen tím, pokud by došlo k integraci a výstavbě rychlodráhy by došlo k obrovské úlevě a byl by to samozřejmě posun, který měl být již v dnešní době dávno hotový," dodal primátor Milan Volf.



Středočeský kraj s výstavbou rychlodráhy při integraci dopravy počítá, ovšem kdy dojde k její realizaci není jisté. „Je ale součástí plánu," poznamenala hejtmanka.

Rychlodráha v podzemí?

Výstavba rychlodráhy, která by měla propojit Kladno a Prahu, je hojně diskutovaným tématem. Kladenští už před časem přišli s návrhem, kvůli následné konkurenci, aby vedla hlavně v podzemí. Oproti tomu ministerstvo dopravy plánuje modernizaci současného železničního koridoru. Podle vedení města Kladna se ovšem jedná o investici, která úlevu v dopravě určitě nepřinese.

„Přišli jsme s projektem, jelikož Praha 6 žádá zahloubení pod celou svoji částí a bude nutné použít razící stroj, že by takto vedla celá trať. Vyjela by pouze na čtyřech či pěti místech a napojila by se na drážní těleso v Kamenných Žehrovicích, kde je nádraží. Zde by se souprava otočila a jela by zpět.

Souprava by jezdila každých šest až osm minut, byla by to opravdu rychlodráha. Chceme doprava přiblížit lidem, nikoliv aby lidé chodili či jezdili za dopravou. Od projektu uplynulo již dvacet let," nechal se slyšet primátor Milan Volf.