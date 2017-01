Čtyři noví asistenti prevence kriminality dohlížejí ve Slaném na pořádek

Slaný V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) operačního programu zaměstnanosti se podařilo získat pro Slaný na tři roky dotaci pro výkon činnosti čtyř asistentů prevence kriminality.

Asistenti prevence kriminality v ulicích SlanéhoFoto: Jiří Skála

Tito lidé byli vybráni zejména pro práci ve vyloučených lokalitách. Projektem Slaný navazuje na obdobnou aktivitu z let minulých, na které se bude rovněž finančně podílet.

Lidé mohou díky projektu od počátku ledna potkávat v ulicích Slaného čtveřici asistentů, kteří dohlížejí na pořádek. Skupina provádí pochůzky městem, dle stanoveného harmonogramu. Jelikož se nejedná o složku represivní ale preventivní, v případě problému volají asistenti na místo pro dořešení události strážníky nebo policisty.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na tyto pracovníky byly ministerstvem (MPSV) odsouhlaseny teprve nedávno, uniformy pro dva pochůzkáře se ještě vyrábějí. „Dva asistenti, kteří u nás pracovali v rámci jiného projektu prevence kriminality v loňském roce, už uniformy mají. A jelikož se osvědčili, zůstávají pro město pracovat i nadále.

Do dvou měsíců by měly být hotové uniformy i pro jejich další dva kolegy. Občané posléze tyto pracovníky rozpoznají na první pohled. I tentokrát, stejně jako v případě Jana Pokuty a Evy Sládekové, byli vybráni do projektu spolehliví lidé z úřadu práce, kteří tímto získali novou pracovní příležitost," sdělil koordinátor projektu Ľudovít Šikorský.

Náplní práce asistentů prevence kriminalisty je zejména terénní činnost, dohled u základní škol, integrované střední školy, u dětských hřišť, stejně jako dozor u přechodů pro chodce. Asistenti jsou dále tam, kde lze očekávat šikanu, rvačky, kouření dětí, stejně jako užívání drog a alkoholu mladistvými.

Svým kolegům, ať už z městské policie nebo státní, asistenti pomáhají dále při odhalování černých skládek, nebo při zamezení vytváření graffiti na nelegálních plochách.

Díky tomu, že někteří asistenti pocházejí například z romských rodin, jsou pro ně jednání s lidmi ze stejného etnika snazší. Pomáhají proto například potřebným s vyřizováním úředních záležitostí nebo při doručovaní dokumentů.