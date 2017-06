Cyklotour podpořil sportovec Petr Koukal i kardiochirurg Jan Pirk

Kladensko - Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem odstartoval letos posledního května v kladenském regionu. Na trasu vedenou asi nejznámějším majitelem vysokého kola, Josefem Zimovčákem, se vydala i tentokrát řada známých osobností, aby svojí účastí benefici podpořila.

V pelotonu nechyběli tradičně Petr Koukal, mistr republiky v badmintonu 2007-2011, 2013-2016, profesor Pavel Pafko, lékař, specialista na hrudní a břišní chirurgii i přední český kardiochirurg Jan Pirk. Dobročinnou jízdu na kole dále podporují biatlonistka Gabriela Koukalová, automobilový závodní a účastník mnoha Rallye Paříž-Dakar, Karel Loprais a řada dalších.

Prolog

Slavnostní prolog zavedl peloton v roce 2017 do severních Čech. Cyklisté vyjeli z Ústí nad Labem a podél řeky Labe a kopečky Českého Středohoří dorazili do královského města Litoměřice. Ochutnali místní vyhlášená jablka pokračovali směr na Mšené lázně. Odsud se peloton vydal mírně zvlněným terénem a v neustálém stoupání do cíle prologu, obce Zichovec, kde po celoodpoledním šlapání na kole účastníci zahnali žízeň vyhlášeným zichoveckým pivem. kromě dětí, které se přidaly k pelotonu, nadšenců z místa i okolí, nechyběl tentokrát ani reprezentant Slaného, místostarosta Pavel Zálom.

Po příjezdu borců předal starosta Zichovce Ivan Husák vedoucímu pelotonu Josefu Zimovčákovi šek v hodnotě 126 500 tisíc korun. Částku věnovali obec Zichovec, občané, přátelé,místní i přespolní podnikatelé.



Josef Zimovčák za to předal starostovi Husákovi zvon. Následoval odpočinek i parádní raut stejně jako v loňském roce. Nechyběli heligonkáři a kdo chtěl, zůstal v místním penzionu na nocleh. Další etapa pokračovala na Mezinárodní den dětí.



První etapa

Stopětadvacetikilometrová první etapa, která se mihla opět i kladenským regionem, startovala 1. června ze Zichovce přes Družec do Prahy. Dále trasa směřovala: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Benátky nad Jizerou - Mladá Boleslav První část začala na okraji Džbánských lesů, kdy cyklisté navštívili Křivoklátskou vrchovinu a přes obec Družec opět projeli částí Prahy.



Peloton udělal zastávky udělal dvě zastávky. První v Praze 5 u Rugbyového hřiště Tatry Smíchov. Druhou pak v Praze 7 u Národního zemědělského muzea na Letné. Dále skupina cyklistů pokračovala po novém mostě přes Vltavu až narazila na Středolabskou tabuli, po které dojela Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Po Jizerské tabuli se dostali kolem Jizery do Benátek nad Jizerou a etapu ukončila ve městě automobilů v Mladé Boleslavi.

Cyklotour Na kole dětem zakončí letos desátou etapou 10. června v moravských Rouchovanech.