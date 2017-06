Dárci krve dnes slaví. Můžete se dárcem stát i vy?

Region - Dnes slavíme Světový den dárců krve. Právě 14. června se narodil objevitel RH faktoru K. Landsteiner. Tento den si lidé připomínají od roku 2005. Lidem není zdraví druhých lhostejné, jak prozrazují počty dobrovolných dárců v jednotlivých regionech, které jsou většinou dlouhodobě stabilní, neklesají, ale ani nestoupají. Nemocnice sice hlásí ročně tisíce odběrů, přesto je krve stále málo.

Některé nemocnice se do dnešního Světového dne dárců krve zapojí, a to například v Hořovicích, kde je největší odběrové centrum ve Středočeském kraji. Krví pravidelně zásobuje i řadu pražských nemocnic. Počtem čestných dárců zapsaných v registru jasně vede. Je jich tam zapsáno více jak 5,5 tisíce Ročně se tu uskuteční zhruba 11 tisíc bezplatných odběrů krve z toho 550 nových. Nemocnice Hořovice rovněž velmi úzce spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk.



Naproti tomu v odběrovém centru v Příbrami je zaregistrováno 8 tisíc dárců, ale ročně přijde darovat krev jen polovina z nich. Někteří dárci se dostaví po několika letech, jiní jen jednou. Ale několik stovek lidí krev daruje poctivě vícekrát do roka.

PRO ZAJÍMAVOST

S rozvojem dalších léčebných metod neustále roste potřeba krve získávané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! zdroj: www.cervenykriz.eu

„Nabraná krev putuje z Příbrami ke zpracování do Benešova a zpět se vrací jen množství, které potřebujeme. Horší jsou pak období dovolených, kdy přichází méně dárců, ale ještě se nestalo, že bychom měli nedostatek," řekla mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.



Frekvence a také systém odběrů je v každém okrese trochu jiný. Například v Masarykově nemocnici v Rakovníku, kam jezdí krev odebírat zdravotníci z transfuzní stanice v Kladně, jsou termíny odběru krve dané už půl roku dopředu. Většinou je to jednou až dvakrát do měsíce. To se tu pak v jeden den sejde i šedesát lidí. Při dvou odběrech jich bylo dokonce 135.



Naopak v příbramské nemocnici jsou dárci objednáváni podle akutní potřeby krve, která je částečně řízena centrálně z Prahy. A to je pro odběrové centrum velkou výhodou. Nemůže se totiž stát, že by někdo k odběru krve přišel, čekal a nakonec se nedostal na řadu.

KDO MŮŽE DAROVAT? Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, a to od 18 do 65 let a s váhou minimálně 50 kg. Muži mohou darovat krev 4 krát ročně, ženy 3 krát ročně. Za odběry krve jsou dárci oceněni.

Dárci krve z Kladenska převezmou ocenění právě dnes na magistrátu města. Patnáct lidí dostane Zlatý kříž za osmdesát odběrů. Mezi nimi je jediná žena, Petruše Nyklová z Hřebče.

„Dárce krve oceňujeme třikrát do roka. Patnáct lidí z Kladenska už dostalo nejvyšší ocenění od prezidenta České republiky. Mezi dárci je asi třikrát více mužů než žen a mají nejvíce dělnické profese," informovala Stanislava Maříková Klicmanová, předsedkyně Oblastní výkonné rady Kladno.



To například na Rakovnicku se o čestné dárce krve starají členové oblastního spolku Českého červeného kříže Rakovník v Masarykově nemocnici, kde je odběrová místnost.



„Zajišťujeme jim určitý komfort. Mají k dispozici čaj, kávu a čerstvé pečivo. Mohou se zde posadit a udělat si pohodlí," popisovala Lucie Škorpilová. Prostory jsou v budově ředitelství nemocnice. Je tu velká odběrová místnost, místnost pro sestry a lékaře a do třetice místnost pro odpočinek s občerstvením. Nyní by se mělo položit nové lino. Přislíben je i nový nábytek. „Chtěli bychom tam zařídit důstojné prostory, protože lidé jdou darovat krev zadarmo," upozornila Lucie Škorpilová.