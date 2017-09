Deník fotí prvňáčky. Zapojte se!

Kladno - Jak prozradil triatlonista Tomáš Řenč, řadí svůj víkendový výsledek mezi tři nejlepší ve své kariéře. Poprvé v životě se odvážil absolvovat klasického Ironmana a hned se stal v Podersdorfu am See mistrem Rakouska! Bylo to v konkurenci šesti stovek závodníků.