Detonace v Poldi: ocelový komín padne k zemi

Kladno – Kladenští zastupitelé na svém pondělním zasedání schválili rozpočet města pro letošní rok, a to i přes výtky opozičních zastupitelů. Město Kladno bude letos hospodařit s částkou 1,6 miliardy korun, což je o dvě stě milionů více oproti předchozímu roku, a to díky očekávaným vyšším daňovým příjmům. Na zasedání to řekl primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno).