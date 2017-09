Dluhy nemocnice zamáznou další miliony

Střední Čechy - Sto padesát milionů korun. To je finanční injekce, kterou pro Oblastní nemocnici v Kladně doporučují středočeským zastupitelům schválit krajští radní. Jde o částku, o niž by měl být zvýšen základní kapitál, což by nemocnici pomohlo dostat se z kritické finanční situace.

Oblastní nemocnice KladnoFoto: Foto: Deník/Kateřina Husárová

Pokud by se dluhy z minulých let neřešily, mohli by to citelně pocítit pacienti. Hrozilo by významné omezení provozu spojené se zhoršením dostupnosti zdravotní péče, upozornil náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).

Neodkladnou finanční pomoc už kraj letos své nemocnici v Kladně poslal. Šlo o zvýšení základního kapitálu o 260 milionů ovšem s tím, že to byla jen součást série opatření nezbytných k záchraně nemocnice a jejímu oddlužení.

„Ocitla se ve fázi reálně hrozícího úpadku,“ potvrdil Kupka s tím, že situace byla skutečně alarmující.

I když se podařilo dosáhnout uhrazení závazků po lhůtě splatnosti z roku 2016, zdaleka ještě není vyhráno. Dobíhají totiž závazky vyplývající z výsledků vyúčtování roku 2015. „Vedení nemocnice se proto rozhodlo připravit na závazek z předpokládaného dluhu z vyúčtování a propad v hospodaření za letošní rok odhadovaný na ztrátu okolo 140 milionů korun,“ konstatoval Kupka.

Pokud krajští zastupitelé kývnou na doporučení poslat do Kladna dalších 150 milionů, hospodaření nemocnice by se mělo uzdravit. V následujících letech by postupně měla dokázat dospět k vyrovnanému hospodaření.