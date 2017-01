Do čeho bude Kladno investovat v roce 2017?

Kladno – Úprava ulic Vítězná a Ćs. armády, renovace pergol u panelových domů v druhé jmenované nebo nová podoba bývalé rozdělovské návsi, dnes náměstí Jana Opletala. To jsou některé z investic, které má pro letošní rok v plánu město Kladno. Nejprve je ale nutné schválit rozpočet. Město totiž zatím hospodaří podle rozpočtového provizoria.

„Soutěžíme zhotovitele úprav středového pásu v ulicích Vítězná a Čs. armády, zároveň i úpravy pergol. Chystáme se vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele projektu umístění kontejnerů na odpad pod zem, ale v tomto případě čekáme na ještě na rozhodnutí, zda se nám podaří získat dotaci," informoval kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

V plánu pro letošní rok je také kompletní rekonstrukce Štefánikovy ulice v Kladně-Rozdělově a rovněž nedalekého náměstí Jana Opletala.

Téměř hotov je projekt na revitalizaci části náměstí Edv. Beneše před zdejší střední školou a budovou okresního soudu.

V dlouhodobějším výhledu investic figurují další plány. „Jedná se například o nutnou rekonstrukci střechy kladenského zimního stadionu a investice do dalších sportovišť. Jsou vysoutěženi projektanti modernizace části pěší zóny a také přestavby stávajícího autobusového nádraží na moderní terminál. Oba projekty je ale potřeba ještě upravit pro potřeby města. Nutné je také vhodně propojit autobusový terminál s pěší zónou," poznamenal primátor.

Milan Volf sdělil, že není vyloučeno, že i tyto zakázky by mohly být alespoň zahájeny ještě v letošním roce. Záleží totiž na vývoji vypsaného tendru, tedy například na tom, zda se některý z účastníkům proti výsledkům výběrového řízení odvolá. To by totiž veřejnou soutěž výrazně prodloužilo.