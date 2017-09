Do kladenských škol nastupuje přes 800 prvňáků

Kladensko - Letošní letní prázdniny skončily, a tak se děti dnes opět vydaly do školy. Pro některé se jedná o krok do neznáma, jiní už vědí, co je čeká.

Cesta do školy. Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

„Do kladenských základních škol, jejichž zřizovatelem je město, by mělo letos nastoupit 816 prvňáčků, což je o 42 méně než v předchozím školním roce,“ informo-vala Kladenský deník mluvčí magistrátu Lenka Růžková. Celkem do kladenských základních škol letos nastoupí 7 228 žáků. Oproti loňsku se jedná o nárůst zhruba o dvě stě školáků. Například do základní školy sídlící v Amálské ulici nastoupí maximální počet prvňáků. „Kapacitu máme pouze na dvě třídy, takže do první třídy na naší škole letos nastoupí přesně 60 dětí. U zápisu jsme měli 102 dětí,“ uvedla ředitelka školy Libuše Amálie Holá. Podobný počet nových školáků přijala také 10. Základní škola Kladno v ulici Cyrila Boudy. „Máme zcela naplněnou kapacitu školy, takže jsme mohli přijmout jen 58 prvňáků. Přitom další zájemci marně čekali v řadě,“ nechala se slyšet ředitelka školy Zuzana Chvojková. ČTĚTE TAKÉ: Legendární Uriáši to rozbalili na Dnech města Kladna ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Na rožněného býka stáli ve Slaném frontu Na některé děti navíc čeká po létě zrekonstruovaná škola. Dělníci byli přes léto například v budově 6. ZŠ v Doberské ulici, kde se praco-valo na půdní vestavbě a nové školní jídelně. Rekonstrukce jídelny se dotkla i Základní školy ve Vašatově ulici, zatímco v 5. ZŠ v Moskevské ulici se pracovalo na sanitárním zařízení. Zrekonstruována byla také škola ve Smečně a budova základní školy v Ka-menných Žehrovicích, jejíž modernizace však čelí nebý-valé kritice.

