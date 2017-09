Do parlamentu míří starostové i hokejista

Kladno – Je to skoro jedenáct let, kdy hokejisté Vsetína naposledy hostovali v Kladně. V sobotu vyjedou na led ČEZ stadionu opět, i když to už nebude v extralize, ale ve WSM lize. Sledovaný zápas zatím vítězných celků začne v 16 hodin a dá se čekat, že půjde o návštěvu kola, Vsetín totiž bude hrát venku poprvé a vyjíždí s ním spousta fanoušků.