Epidemie chřipky skončila, zákaz návštěv v kladenské nemocnici ale trvá

Kladno - Cestování po železnici mezi Prahou a Kladnem by mělo být pro cestující komfortnější. České dráhy totiž koupí deset nových vlakových souprav, které by měly převážně jezdit na zmíněné trase. České dráhy je ale možná využijí i dále na trase do Rakovníka či Kralup nad Vltavou. Kolik České dráhy za nové soupravy zaplatí, neuvedly.