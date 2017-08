FESTIVAL OKOŘ: Hvězdnou sestavu doplní Marta Jandová a Eddie Stoilow

Střední Čechy - Miro Žbirka, MIG 21, Václav Neckář, No Name, Marek Ztracený & Marta Jandová, Eddie Stoilow, Vypsaná fiXa – to jsou skutečné legendy české populární hudby, které vystoupí v sobotu 19. srpna na malebné louce pod hradem Okoř kousek od Prahy.

Publikum na OkořiFoto: Lukáš Běhounek

Festivalové brány se otevřou úderem poledne, samotný hudební program zahájí ve 14 hodin vystoupením skvělá pražská kapela Eddie Stoilow. Není tajemstvím, že jejich občasným bubeníkem, pokud mu to pracovnípovinnosti dovolí, je nejlepší český fotbalový brankář Petr Čech. Jestli přijedou s ním, kapela zatím neprozradila. Těšit se však můžeme na jejich největší hity, ale také nové písně z aktuálního alba Jupiter. „Absolutní pohoda! Jde o fantastický - doslova rodinný festival, jak v publiku, tak v zákulisí. Milujeme to tam!," popisují Festival Okoř členové skupiny Eddie Stoilow.

Marta Jandová bude hostem koncertního setu Marka Ztraceného. Můžeme tak doufat, že představí i jejich nový duet, na kterém pracují, a Marta píseň, jenž pro ni Marek napsal.

Na své si tradičně přijdou během festivalu celé rodiny. Bude připraven i doprovodný program pro děti, spousta skvělého občerstvení a další zábavy a dobrot.

Těšíme se na vás opět po roce, na místě tradičního a každoročního setkávání pro většinu návštěvníků, na srpnovém Festivalu Okoř!

EDDIE STOILOW

Svou kariéru začali v roce 2004 a první album, které vyšlo, až v roce 2009, drze nazvali Best Of. Svou vytrvalostí se stali kapelou, která už má pevná místa na mapě koncertních „štací" po celé ČR. Dohromady vydali čtyři řadová alba, poslední pod názvem Jupiter vyšlo vloni. Zahráli si společně s One Republic, Simply Red či Kosheen. Turné jeli se skupinami Support Lesbiens (2009) nebo Chinaski (2010). O kapelu se zajímají i americké či britské hudební portály. Neodmyslitelnou součástí kapely se stal Petr Čech (ano, ten Petr Čech), který s nimi, pokud mu to fotbalová sezóna dovolí, hraje na bicí. Více informací na www.eddiestoilow.com.

Zeptali jsme se Davida Šmídta:

Co vás napadne, když se řekne Festival Okoř?

Absolutní pohoda! Jde o fantastický - doslova rodinný festival, jak v publiku, tak v zákulisí. Milujeme to tam!

Na Okoři vystoupíte letos už po třetí, pamatujete si na svoje první vystoupení zde?

Pamatujeme si velmi dobře, hráli jsme v podvečer, na podiu bylo asi 45 stupňů nad nulou a plný kopec lidí. Skoro jak travnatá pláž a 8 tisíc lidí, úžasné to bylo!

Můžeme se těšit i na nějaké nové písně nebo to bude seznam sestavený ze samých osvědčených hitů?

Ano, staré i nové kousky – něco z každého alba.

Co na vás čeká letos? Jaké máte plány?

Pomalu připravujeme novou desku a oslavy 15 let na příští rok. Zároveň nahráváme v Londýně nové singly a plné léto koncertů a festivalů!

Jezdíte ve svém volném čase po hradech a zámcích?

My hlavně jezdíme do lesa pro klid a ticho. Do hodně hlubokých lesů bez turistického značení!