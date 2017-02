Filmový štáb se vrátil po čase na místo činu

Vinařice - /FOTOGALERIE/ V areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích vznikala v uplynulých dnech druhá řada seriálu České televize s názvem První republika.

Sága rodiny Valentových mapující vývoj české společnosti v meziválečném období, je od počátku protknuta kriminální zápletkou a získala si před časem velký ohlas diváků. Jak tvůrci předpokládali, pokračování je neminulo. Natáčení druhé, třináctidílné, série se ujal režisér Biser A. Arichtev. Točí podle scénáře Jana Coufala.

Po více jak dvou letech

„K natáčení seriálu se štáb vrací po více než dvou letech. Přípravy začaly již na jaře v roce 2016. Vysílat by se mělo od září. Od konce první řady se posouváme v čase o osm let, přičemž se pohybujeme v rozmezí let 1928 až 1929," říká Tereza Lacinová z produkce seriálu.

I tentokrát se v něm objeví autentické historické mezníky, ať už se jedná o oslavy desátého výročí první republiky, zaznamenán zde bude i vývoj ženské emancipace, rozvoj automobilismu nebo postavení legionářů v poválečné ekonomice a společenském životě. Ambicí seriálu je, přinést, kromě filmového příběhu i nezapomenutelný vizuální zážitek.

„Děj druhé řady začíná tím, že se Jiří Vyorálek alias Jaroslav vrací z vězení. Od tohoto okamžiku se začíná odvíjet nový příběh. V seriálu přibudou další dosud neznámé postavy. Z herců, kteří si v první řadě neobjevili, se na obrazovkách představí Stanislav Majer, Vladimír Polívka či Anna Fialová.

Ta ztvárňuje roli Ireny, která už vyrostla, stejně jako vyrostla i další ze dvojice děvčátek, Eliška. Jí bude nově hrát herečka Brigita Cmuntová. V seriálu nám dospěl také chlapec Vojta, jenž se stane policistou. Zahraje si ho Bořek Joura. Diváci se mohou těšit dále na Viktora Dvořáka jako Kryštofa, ale až v samém závěru druhé řady, " doplňuje Tereza Lacinová.

Hvězdy seriálu

Z hlavních hvězd v seriálu zůstávají Ján Koleník, Markéta Plánková, Jan Vlasák, Zdena Studénková, Veronika Arichteva, Tomáš Töpfer a další.

„Pavel Batěk jako legionář se vrací i ve druhé řadě. Jeho postava je pro děj důležitá. Významnou úlohu sehraje také Kristýna Boková, která ztvární guvernantku v rodině Valentů. Nesmíme zapomenout ani na Svatopluka Skopala, jenž se objeví opět jako inspektor Mlčoch," potvrdila Kladenskému deníku Tereza Lacinová z produkce seriálu.

Zajímavé jsou ale i epizodní role, ve kterých si zahrají herecké osobnosti jako Stanislav Zindulka nebo Alena Mihulová. Kladeňáci si nemohou v seriálu nepovšimnout herce Jana Révaie. Jak Deníku včera připomněl, sám z Kladna pochází a v areálu někdejší vinařické šachty, kde se tento týden natáčí, pracoval kdysi i jeho tatínek.

Vzhledem k tomu, že seriál stojí na detektivní zápletce, která je tentokrát ale úplně nová, pro zachování napětí nelze nic prozrazovat.

První klapka

První klapka druhé řady seriálu odstartovala natáčení v listopadu. „Natáčeli jsme například ve skanzenu Řepora v pražských Řeporyjích, na zámku Ploskovice i na Slapech. Co se týká Kladenska, štáb bude natáčet, stejně jako při první sérii také v Národopisném muzeu ve Třebízi už zjara. Natáčení se uskuteční i ve skanzenu v Brandýse nad Labem. Budeme se vracet do Kutné Hory a do Milovic," dodala Tereza Lacinová.

Mezi novými lokacemi lze zmínit zámek Zruč nad Sázavou. Natáčelo se také u Koněprus v lomu Homolák. Z celkového objemu stovky natáčecích dní měli filmaři na Maryu v uplynulém týdnu odtočených nyní třiadvacet.

Jak potvrdila Tereza Lacinová přesunuli se dále do bývalého Poštovního muzea v Praze a dále směřuje štáb do Sadské.