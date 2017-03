GRATULUJEME: Přeživší lidická žena slaví 91. narozeniny

Lidice - S neuvěřitelným elánem a jiskrou v oku slaví už od neděle v kruhu svých nejbližších 91. narozeniny Jaroslava Skleničková z Lidic. Žena oplývající láskou a životním optimismem je jednou z posledních žijících pamětnic lidické tragédie z 10. června 1942.

Jaroslava Skleničková z Lidic na snímku s květinou, kterou jí donesl k 91. narozeninám fotograf Kladenského deníku.Foto: Jiří Skála



Hodně štěstí, zdraví a ještě řadu krásných let jí osobně s květinou v ruce popřál i fotograf Kladenského deníku. Mezi gratulanty nechyběli v pondělí ani zástupci obce a vedení Památníku Lidice.

Jaroslava Skleničková se narodila v Lidicích 27. března 1926. Dětství strávila díky povolání svého otce šéfkuchaře střídavě v rodných Lidicích, Luhačovicích, tatranském Novém Smokovci, Hradci Králové a Praze.

Dne 10. června 1942, necelé tři měsíce po jejích šestnáctých narozeninách, byl v rámci vyhlazení Lidic její otec zastřelen. Spolu s matkou a o tři roky starší sestrou Miloslavou byla deportována do koncentračního tábora Ravensbrück. Všechny tři ženy utrpení přežily a vrátily se do rodné země.

Po osvobození v roce 1945 dokončila Jaroslava Skleničková svoje vzdělání a začala pracovat jako úřednice ve Všeobecném penzijním ústavu v Praze. V té době se seznámila se svým pozdějším manželem, za něhož se v roce 1951 provdala. Ze zaměstnání odešla po pěti letech, aby se kromě svých dvou dětí mohla starat o těžce nemocnou matku a postupně i o dvě děti své sestry.

Po smrti matky nastoupila v roce 1971 do Telexportu Československé televize jako referentka. Po odchodu do důchodu se rozhodla přestěhovat zpět do Lidic, kde žije dodnes.

Jaroslava Skleničková je autorkou knih: Jako chlapce by mě zastřelili a Vzpomínky mě stále tíží. V ní je lidická tragédie vykreslena v nových, zcela nečekaných souvislostech, nutících k úvahám, vedoucích k možná pro někoho nečekaným závěrům.

Kniha je cenná autentickým pohledem ženy, která proti své vůli musela projít kalvárií, o níž dokáže psát věcně, bez sebelítosti, ba vtipně. Její výpověď je strhující a hluboce lidská.

V rámci slavnostního výročního setkání spojeného s udělováním mezinárodních, státních a regionálních prestižních cen Egona Erwína Kische, obdržela Jaroslava Skleničková z Lidic vloni v Letohradu prestižní Mezinárodní cenu za život a dílo.