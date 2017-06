Had se v Kladně plazil kročehlavským sídlištěm

Kladno - Velký šok museli zažít lidé, kteří se ve čtvrtek ráno zdržovali v okolí kročehlavského sídliště v Kladně. Mezi zaparkovanými auty se totiž plazil nebezpečně vypadající had.

Toho si jeden z kolemjdoucích povšiml a okamžitě zavolal městskou policii.

„Když hlídka přijela do Litevské ulice, zjistila, že se patrně jedná o užovku. Strážníkům na místě jeden ze spoluobčanů zapůjčil plátěný sáček na obuv svého dítěte a strážníci hada odchytli. Hada si převzal do karantény kolega, který se chovem plazů zabývá již několik let, a často ho volají k odchytu, jak strážníci, tak i také policisté," uvedl mluvčí Městské policie Kladno Milan Krupka, který dodal, že se nakonec jednalo o korálovku sedlatou, dlouhou asi sedmdesát pět centimetrů.

Korálovka sedlatá sice není jedovatý had, lidé si jí ale často pletou s jedovatými korálovci, které napodobují svým zbarvením. Případný majitel, se může o navrácení hada přihlásit na služebně Městské policie Kladno.