Historikové se radují: po letech byl nalezen smírčí kámen z roku 1753

Kladno – Jedna z největších hvězd, kterou si hokejové Kladno připravilo na boj o návrat do extraligy, nehraje. Petr Ton, roky jedna z největších hvězd nejvyšší české soutěže, naskočil naposledy do druhého zápasu semifinálové série play off WSM ligy s Jihlavou, od té doby se na jeho návrat čeká.