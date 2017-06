Hlavní ranvej na letišti už je v provozu, sousedé si ji přijeli zkontrolovat

Slaný – Dlouhodobým problémem číslo jedna je ve Slaném roky chystaná rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV). Bez její modernizace přestane brzy stačit čistička kapacitou a do sítě by se nemohl v budoucnu připojit už ani jediný dům a městu by hrozila stavební uzávěra.