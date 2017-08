Hokejbalová aréna se dočkala důležité opravy

Kladno /FOTOGALERIE/ - Kladenská hokejbalová aréna dostala nový kabát. Stánek, který byl vybudován v roce 2003, a od té doby se ho nedotkla žádná velká rekonstrukce, se může nyní pyšnit novým povrchem, mantinely i tvrzenými skly.

Zhruba čtyřmilionová investice ze strany města byla v případě hokejbalového hřiště nutností. Zatímco svého času aréna patřila k nejkvalitnějším v republice, za čtrnáct let v tomhle ohledu Kladeňákům takzvaně ujel vlak.

„Hřiště bylo v takovém stavu, že ho nechtěli před loňskou sezonou oficiálně uznat za regulérní. Nevyhovoval velmi opotřebený povrch, mantinely ani uchycení sítí. Problém byl s bezpečností. Když byl hráč naražen na mantinel, tak narazil na trubku, která držela síť,“ vysvětlil ředitel Sportovních areálů města Kladna Marcel Kučera.

Díky nutné rekonstrukci se všechny problémy se hřištěm, na kterém kladenští hokejbalisté sedmkrát slavili ligový titul, podařily vyřešit. Místo asfaltu je nyní hřiště pokryto zbrusu novým polypropylenovým povrchem, který by měl sice být šetrnější ke zdraví hráčů, avšak jeho odpůrci často upozorňují na špatné vlastnosti spojené s vodou.

„Nový povrch jsme konzultovali s hokejbalovým klubem a společně jsme došli k závěru, že polypropylen bude nejlepší. Když sportovci používají speciální obuv, tak povrch neklouže, ani když je mokro,“ konstatoval Marcel Kučera.

Pozitivní ohlasy jsou slyšet také od kladenského primátora Milana Volfa. „Povrch opravdu stojí za to,“ uvedl.

„Když po něm jdete, tak vůbec není tvrdý, je to skoro jako po gumě. Hokejbal je nedílnou součástí Kladna, a tak bylo naší povinností arénu zrekonstruovat. Skupina lidí, která dokázala propojit Kladno s hokejbalem, má můj velký obdiv,“ řekl primátor, který si po skončení své hokejové kariéry vyzkoušel několik hokejbalových zápasů.



Do začátku nejvyšší hokejbalové soutěže by měla být ještě vyměněna poruchová časomíra. „V této chvíli má stadion vše, co je třeba, a to na výborné úrovni. Hřiště se dotknou ještě menší úpravy,“ dodal Marcel Kučera.