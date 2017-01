Hrozen na věži kostela v Knovízi vydal tajemství

Knovíz - /VIDEO/ Opláštění věže kostela vydrželo v Knovízi 101 let, nyní se svatostánek dočká nové pokrývky. Knovízský kostel všech svatých vydal navíc při opravě tajemství předchozích generací, které bylo uloženo v hroznu na věži kostela.

Podle starosty Knovíze Vítězslava Richtera má současnou renovaci svatostánku na starosti církev, která vše financuje. Jak potvrdil starosta Richter, o kostel je v posledních letech pečováno poměrně dost.



„Postupně se kolem celého hřbitova opravovala opěrná zeď, to ještě za mého předchůdce starosty Jindřicha Hniličky. V roce 2011 se renovovala komůrka za podpory Středočeského kraje. Nasvícení kostela jsme dělali už za mě, a to stálo kolem 150 tisíc korun.

Církev opravuje od listopadu věž, kde byla děravá střecha a shnilé trámy. Trámy věže jsou vyměněny za nové a provedeno bude i nové oplechování věže. Tyto práce dokončí firma podle počasí v dubnu až v květnu,“ řekl starosta Knovíze Vítězslav Richter. Podle stavebního technika z kladenského vikariátu, Petra Vondráčka, přijdou práce zhruba na 800 tisíc korun.

Při opravě byly nalezeny v kovovém hroznu kromě mincí a dobového tisku i dokumenty ze sedmdesátých let, ale také věci z počátku dvacátého století a starší.

„Dozvěděli jsme se, že střechu pokrýval František Kratina z Kralup a vydržela rovných 101 let. Listiny, třeba i tři sta let staré, které byly nalezeny ve stavu, že nešly rozvinout, jsme předali minulý týden expertům do Prahy. Ti si s jejich záchranou vědí rady,“ dodal starosta.



Hřbitovní kostel byl před časem slavnostně nasvícený, a to na konci října 2015. „Uvnitř světlo není, ale když je potřeba zatopit či posvítit, vypomůžeme si. Bohoslužby se zde konají každou první sobotu v měsíci. Po zesnulém smečenském faráři Karlu Kinzlovi jsme dostali nového Martina Duchoslava,“ uzavírá starosta Richter.