Integrace kladenské dopravy startuje

Kladensko – Dlouhodobě chystaný projekt, jímž je propojení kladenské veřejné dopravy s pražskou, startuje v sobotu. Zejména lidé, kteří cestují často do hlavního města za prací či studiem, by měli ročně uspořit až deset tisíc korun. Pro Kladno to ale může být kámen úrazu. Největší středočeské město se obává toho, že se pro něj stane městská hromadná doprava ztrátovou.

„Na integraci i našich linek hromadné městské dopravy jsme přistoupili na základě přání a reakcí Kladeňáků, přestože to město bude stát nemalé finanční prostředky. Jen v letošním roce počítáme s navýšením ztráty na jízdném v kladenské hromadné městské dopravě o pět milionů korun a příští rok dokonce o dvanáct milionů korun,“ říká kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). „Podařilo se nám ale udržet stávající tarify a slevy pro žáky, studenty i seniory. Korunové jízdné pro tyto skupiny byla jedna z našich zásadních podmínek. Integrace může mít i stinné stránky, proto doufáme, že kvůli ní nebudou některé městské části zaplaveny automobily cestujících z okolních obcí. Věřím, že pokud by problém nastal, Středočeský kraj, jako organizátor této dopravy, dokáže a bude chtít rychle reagovat a problém pozitivně řešit,“ vyjádřil svoji obavu primátor. ČTĚTE TAKÉ: Unikátní akce: Pětisettunový jeřáb pomohl demontovat kladenský vodojem Cestující nejvíce zajímá to, co je pro ně výhodné. Jako ideál vidí propojení linek a hlavně jednotná jízdenka pro všechny typy autobusů i na vlak. Integrace znamená zvýšené náklady i pro dopravce v řádech milionů korun. Kromě úpravy jízdních řádů a zastávek museli především nakoupit pro všechny autobusy na integrovaných linkách nová odbavovací zařízení, která umožní platby cestujících s různými typy jízdních dokladů. Pro Kladensko byly před pár týdny uvedeny do provozu téměř tři desítky nových autobusů na ekologický pohon s moderním vybavením včetně wi-fi a USB dobíječů. Označení integrovaných linek bude nově začínat trojkou nebo šestkou. „Vybrali jsme plně nízkopodlažní vozidla s bezbariérovým nástupem pro vozíčkáře a maminky s kočárky, jsou plně klimatizované,“ říká generální ředitel dopravní společnosti Arriva, Daniel Adamka. ČTĚTE TAKÉ: Sítenský most se nejspíš stal cílem dalšího sebevraha Aby se co nejvíce předešlo zmatkům, jelikož co nevidět začne i nový školní rok, budou na důležitých stanovištích stát informátoři, kteří cestujícím poradí a nasměrují je například na správný spoj, sdělil mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař. Informační stánky budou pro cestující k dispozici jak v Kladně na náměstí Svobody, tak v Praze na nádraží Veleslavín. „O integraci Kladna a okolí do Pražské integrované dopravy usiloval Středočeský kraj dlouho. Tímto krokem jsme lidem vyšli vstříc. Teď se budeme snažit o urychlenou opravu tratě mezi Kladnem a Prahou, aby cestování z této části kraje bylo rychlejší a příjemnější,“ doplnil středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Úspěšnou integrací Kladenska práce na veřejné dopravě nekončí. Naopak – je třeba tlakem odblokovat na SŽDC neustálé zdržování projektu a budování moderní železniční trati z Kladna do centra Prahy přes letiště. Bez moderní železnice se kvalitní integrovaný dopravní systém neobejde,“ zdůraznila předsedkyně středočeského výboru pro dopravu Věra Kovářová (STAN). ČTĚTE TAKÉ: Kladeňáci už projedou ulicemi na růžových kolech

