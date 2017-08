Integraci dopravy lidé chválí i kritizují

Kladensko - Integrace veřejné dopravy mezi Kladnem a Prahou byla spuštěna už v sobotu. Jedná se o převratnou změnu v dopravě, která by měla cestujícím zjednodušit život a usnadnit denní přesun do práce nebo do školy.

Pondělní tisková konference k integraci dopravy s primátorem Kladna Milanem Volfem, zástupci PID a ROPID, Středočeského kraje, včetně zástupce dopravní společnosti.Foto: Martin Nič

Přestože se většina autobusů rozjela do místa určení už první den, v Kladně cestující narážejí na problémy, které je zkrátka potřeba takzvaně vychytat za pochodu. Kromě lidí hromadících se za okénky dopravních kanceláří a všeobecného zmatku kam a jakým autobusem mají lidi dojet, že pro takzvanou lítačku si musejí i Kladeňáci zajet až do Prahy, je problém i s některými autobusovými spoji. Většina z nich sice první sobotní den vyjela, ale například hned v pondělí v Kladně nedorazili do práce hned tři řidiči.

Jejich autobusy proto vůbec nevyjeli. Podle ředitele kladenské ČSAD MHD Kladno Ludomíra Landy jeden šofér utrpěl úraz nohy a další dva zkrátka do práce nepřišli. Jejich vozy proto nevyjeli například na lince Kadno Kralupy nad Vltavou. I to by se mělo ale postupem času zlepšit, jelikož dopravce hodlá už v září přijmout nové zaměstnance. Kladno se snaží šoféry získat i zajímavou mzdou, která má dosahovat i 33 tisíc korun.



Aby se počáteční obtíže podařilo minimalizovat a veřejnost získala co nejvíce potřebných informací, sešli se zástupci PID a ROPID ještě i v pondělí v Kladně s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) společně s novináři.

Odstraňování nedostatků a zlepšování systému potrvá podle šéfa kladenské autobusové dopravní společnosti Ludomíra Landy jistě týdny. Vše mají usnadnit navíc informátoři rozestavění na klíčových stanovištích. "Na techniku jsou kladné ohlasy, z druhé strany asi nejkritičtější je způsob odbavování," uvedl ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa. Podle něj šoféři dostali pokyny, aby v autobuse cestující odbavovali jak rychle je to jen možné a na složitější případy se kterými se jednou v praxi setkají, se na příště už připravili.



Integrace navíc vyžaduje, aby každý autobus byl vybavený zařízením které umožní platby s různými typy jízdních dokladů.

Kladenský primátor, který ještě před zahájením integrace zdůraznil, že městskou pokladnu bude tato inovace stát až 12 milionů ročně, je přesto rád, že se systém zjednoduš a zefektivní. Opakuje, že integrace není o levnější jízdence, ale o kvalitnějším systému dopravy.

„Přesto se snažíme v Kladně udržet stávající benefity pro cestující,“ dodal Volf. „je potřeba, aby lidé využívají maximálně předplatné jízdenky, které jsou nejvýhodnější, rychlejší a nezdržují řidiče v autobusu. Pomůže to všem,“ zdůraznil primátor. Podle jeho slov cílem je, aby lidé nejezdili za svými denními povinnostmi autem, ale hromadnou dopravou. „To znamená, dostat lidi z aut do autobusů. Udělali jsme k tomu první krok,“ uzavřel.



Jak zjišťoval včera Kladenský deník v ulicích Kladna, projekt si sympatie většiny běžných cestujících zatím nezískal. Lidé si stěžují nesrozumitelnost potřebných informací. Podle slov dotázaných jednotlivců, je spíše otázkou času, než si na nový systém zvyknou, pak se teprve uvidí, zda byla změna k lepšímu či naopak.

„S žádným problémem jsem se ještě nesetkala, autobusem jsem jela v úterý prvně. Myslím si, že změna bude užitečná, ovšem než se nám celý systém vžije, bude to asi dlouho trvat. Celkově se mi ale způsob, jakým to udělali, nelíbí. Panuje kolem toho spousta chaosu, navíc informace jsou obyčejným lidem podávány nesrozumetelně, jako bychom byli odborníci. A to nejsme,“ říká o integraci například Radoslava Voňavková z Kladna.