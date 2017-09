Jak si stáří užít a ne protrpět? Seniorům poradí ministerstvo

Kladno – Prvním setkáním v Kladně odstartuje ministerstvo práce a sociálních věcí roadshow Den seniorů, která postupně zavítá do osmi měst po celé republice. Kladno, kde se akce uskuteční v pondělí 18. září v Domě kultury na náměstí Sítná, je nejen první, ale také jedinou zastávkou ve středních Čechách. Poblíž se pak ještě vrátí za měsíc – 16. října do Kulturního centra Novodvorská.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Radka Doleželová

Ministryně Michaela Marková (ČSSD) slibuje, že návštěvníci se dozvědí, na co si dát pozor v ochraně spotřebitelstvech práv – včetně ochrany před takzvanými šmejdy. Doporučení ale dostanou mnohem víc – třeba i to, jak se bránit nezaměstnanosti. „Senioři dostanou informace pro situace, když jim hrozí nebezpečí způsobené například požárem, nehodami nebo jak se mohou bránit proti různým formám trestné činnosti,“ připomněla ve čtvrtek Marksová. „A také jak a které sociální služby nejlépe zvolit, aby se vyhnuli těm neregistrovaným,“ zmínila velmi důležité téma, nad kterým málokdo rozmýšlí dřív, než se ocitne v situaci, že pomoc potřebuje on sám nebo někdo z jeho blízkých.



Osvěta v těchto oblastech je důležitá, protože stáří je svébytnou životní etapou – a opravdu se stává, že mnozí do ní vstupují nepřipraveni. Pomoci změnit by to měla i putovní akce Den seniorů, jejíž uspořádání přijde na více než dva a čtvrt milionu korun. Ve čtvrtek to připomněl Petr Sulek z tiskového oddělení oddělení ministerstva. Podle jeho slov ovšem akce není zaměřena jen na návštěvníky starší 55 let. „Vítaná je celá veřejnost; včetně rodin s malými dětmi,“ zdůraznil.



Lidé si také budou si moci nechat změřit krevní tlak a dostanou tipy, jak se na stáří připravovat už od mladších let – třeba jak díky sportu a zdravému životnímu stylu lze předcházet různým civilizačním onemocněním i cukrovce. V programu nechybí tematicky zaměřené přednášky, ale ani hudební vystoupení. A ano, dojde i na informace z oblasti sociálních dávek či na poučení o způsobu výpočtu důchodu.



Petr Habáň z ministerstva práce také připomněl, že současný seriál akcí v různých koutech Čech i Moravy je jakousi zkouškou. Pokud se setká s příznivou odezvou, v příštím roce bude pokračovat – a rozšíří se na všechny kraje. Problematika stárnutí se dlouhodobě potýká s nízkou osvětou a s mnoha předsudky, které ji často redukují na debaty týkající se výše a udržitelnosti starobních důchodů.



Naléhavost tématu přitom roste, a to doslova rok od roku. Naše společnost stárne. V roce 2014 žilo v České republice 1,9 milionu obyvatel starších 65 let: 17,4 procenta populace. V roce 2030 to bude již 27 procent – a v roce 2050 dokonce 40 procent. To obnáší 3,2 milionu seniorů.

Den seniorů:

18. 9. Střední Čechy Kladno Dům kultury, nám. Sítná 3127