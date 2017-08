Kauza parkovacího domu stále není u konce

Slaný /FOTOGALERIE/ - Kauza slánského automatického parkovacího domu (APD), který místní považují za průšvih století, zdaleka není u konce. Kvůli parkovišti pro 149 aut za více než 100 milionů korun, které firma KOMA nepostavila před lety tak, jak garantovala, se Slaný se společností soudí.

Kdy bude pokračovat další soudní jednání, není zatím určeno. Klíčový je nezávislý posudek znalce.

Vzhledem k tomu, že Slaňáci odmítli za stavbu doplatit dodavateli požadované miliony korun, firma město už loni zažalovala. Slaný přitom dodnes zaplatilo za APD zhruba polovinu celkové částky, ale kvůli poruchám a neodpovídajícím časům zaparkování a vyparkování aut, odmítá doplatit zbytek.

Protože se spor dostává do slepé uličky, navrhla už před časem soudkyně oběma stranám, aby se pokusily o mimosoudní vyrovnání nebo smírčí cestu. Ve finále by to mělo být nejlevnější a nejsnazší řešení. V každém případě bylo zapotřebí vypracovat znalecký posudek, aby určil, na čí straně je vlastně pravda.

„O vypracování nezávislého posudku rozhodl kladenský soud. Město Slaný ho nechalo udělat na vlastní náklady za zhruba 70 tisíc korun. První zakázku znalecký ústav odmítl, že nemá tolik času, takže byl vybrán náhradní. Proti výsledku posudku se město Slaný i společnost KOMA částečně odvolaly.

„Uplatnili jsme konkrétní námitky. Zdá se nám, že by v posudku některé věci měly být zohledněny a to jsme prostřednictvím právníka poslali soudu,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

V posudku prý nebylo přihlédnuto ke všem závadám. Navíc metoda zvolená pro výpočet, nebyla podle vedení města taková, jakou si přál soud.

Slaňáci se domnívají, že soud by se kauzou mohl zabývat na podzim.

Zájem řidičů o parkovací dům není stále velký. Přesto se je radnice snaží motivovat například zvýhodněnými parkovacími kartami a dlouhodobým snížením cen parkovného, které nyní vychází na desetikorunu za hodinu.

Předplacenou kartu používá podle starosty v současnosti kolem 60 řidičů. O něco více šoférů zde zaparkuje měsíčně na jednorázový parkovací lístek. Parkoviště je pro město ale i nadále ztrátové.

Jsou však tací, kteří na parkování v APD nedají dopustit. „Protože vlastním dům v centru, kde jsem s rodinou donedávna i bydlel, využíval jsem parkovací dům přes rok. S cenou i zaparkováním jsem byl spokojený,“ řekl jeden z oslovených Slaňáků.