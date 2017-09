Kladeňáci uspěli na Burgerfestu a přivezli dvě druhá místa

Kladno - Kladeňáci uspěli se svou masovou pochoutkou v konkurenci pětatřiceti restaurací, barů a bister z celé České republiky. Stalo se tak na výstavišti v pražských Holešovicích, odkud si tým z kladenské restaurace na Sítné přivezl z letošního ročníku Burgerfestu hned dvě prestižní ocenění.

Sedmičlenný tým Kladeňáku přivezl domů hned dvě stříbra za nejlepší burgery.Foto: Archiv Michala Muláčka

Kladeňáci získali v jediný den za připravené soutěžní vzorky dvě druhá místa díky vlastní tajné receptuře a rychlosti s jakou dokázali připravit masový burger pro porotu. Za éru pořádání Burgerfestů se do letošního roku nepodařilo nikomu dosud to, co kladenským, aby se umístili v obou kategoriích na lepším než třetím místě. V jedné části soutěže hodnotila produkt porota ve složení BBQ Pit Boys a ve druhé pak dávali produktu hlasy sami strávníci prostřednictvím mobilní aplikace.



Jak řekl manažer týmu a majitel restaurace v Kladně na Sítné, Michal Muláček, je to pro jejich podnik velká čest a velké ocenění. „Podnik provozujeme jedenáct let a díky tomuto ocenění se potvrzuje, že jdeme správnou cestou. Podle Muláčka je Burgerfest gastronomickou olympiádou, kde porota ocení skutečně jen ty nejlepší, kteří si nejvíce věří. Jedná se o soutěž, kam se může přihlásit každý, kdo má svoji provozovnu, která nabízí burgery. Další podmínkou je, aby používané housky byly domácí. „Nepodcenili jsme nic. Měli jsme domácí pečivo, domácí vejce, maso od svého dodavatele a další ingredience,“ dodal.

Na festivalu byl letos se svým týmem potřetí. Aby při soutěži sedmičlenný tým v Praze nic neopomněl, byla důležitá předem intenzivní dvoudenní příprava. Nejen kvalita ingrediencí, konzistence pokrmu, ale i sedmnáctivteřinový limit, ve kterém dokázali od objednávky dodat burger zákazníkovi na stůl. „Úspěch přikládám tomu, že jsme byli sehraní, technologicky skvěle vybavení a hlavně už máme zkušenosti,“ potvrzuje Michal Muláček.

Přesto, že jeho kladenský podnik nabízí v současnosti 11 druhů burgerů, včetně vegetariánského a bezlepkového, přičemž stejně tolik let provozuje sítenskou restauraci, za vizionáře se nepovažuje.

„Před jedenácti roky jsem otevřel americkou restauraci a neměl jsem v ní nic z americké kuchyně. Tehdy jsem nepochopil sám sebe. Až zkušenost mi ukázala, jakou cestou mám jít. Tehdy jsme nabízeli jen průměr toho, co všude jinde,“ vzpomíná na své začátky manažer. Podle svých slov vidí sílu ve vzdělávání svých zaměstnanců a hlavně v jejich motivaci.

„Kdo do této oblasti neinvestuje, bude se stále potácet v průměru. A to my nechceme. I to je tajemství úspěchu a my chceme být nejlepší,“ uzavřel manažer.