Kladeňáci už projedou ulicemi na růžových kolech

Kladno /FOTOGALERIE/ - Systém sdílených růžových kol už od čtvrtka funguje také v Kladně, přičemž kladenská radnice za tři měsíce zkušebního provozu zaplatí šest set tisíc. Šedesát takzvaných Rekol od společnosti Rekola Bikesharing, se kterými mají na našem území zkušenosti již v pěti městech včetně Prahy i Brna, si mohou zájemci vypůjčit hned na šestadvaceti stanovištích napříč Kladnem.

„Podobným systémem disponují téměř všechna vyspělá evropská města. Kolo patří k modernímu způsobu přepravy, proto jsme se rozhodli k tříměsíčnímu zkušebnímu období. Chceme si ověřit, jak sdílená kola budou v našem městě fungovat a jaký o ně budou mít Kladeňáci zájem,“ řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), který zkoušku přirovnává k lakmusovému papírku ponořenému do města.



A právě zjištění zájmu o tenhle typ dopravy a získání zkušeností s podobnou službou je cílem zatím tříměsíčního projektu. Díky přesným datům z GPS modulů a z mobilní aplikace bude mít město potřebné podklady pro rozhodnutí, zda a jak je tento způsob dopravy využívaný a zda má potenciál i v řádném provozu. „Všechny nedostatky a zkušenosti služby se budeme snažit aplikovat v dalších možných krocích. Vše záleží na zájmu veřejnosti. Je možné, že nakoupíme svá kola, a službu budeme natrvalo provozovat v rámci SAMK. Nebo také o ni nebude zájem, a tak sdílená kola z Kladna zmizí. Kdyby byl o kola zájem, začali bychom je provozovat od jara 2018,“ vysvětlil Milan Volf, podle kterého by téměř jistě bylo nutné navýšit počet sdílených kol na území města.



A jak vlastně tento pohodlný a rychlý způsob přemisťování mohou lidé využít? Samotné půjčení kola je velmi jednoduché. Prvním krokem je registrace přes web moje.rekola.cz a vybrat si tarif jízdného. Na výběr je v základu buď jednorázová jízda, nebo měsíční paušál. „Jízdné jsme v testovacím režimu stanovili na 10 korun za hodinu nebo 100 korun za měsíc. Cena je tedy nižší než základní jízdné v městské hromadné dopravě. První jízda bude navíc zcela zdarma,“ doplnil Milan Volf.

Dalším krokem je pak stažení mobilní aplikace, která uživateli vyhledá nejbližší Rekolo. K odemknutí zámku kola stačí opsat do aplikace šestimístné číslo z rámu. Obratem dostane zájemce kombinaci pro odemknutí zámku. Stejně jednoduše pak kolo zase vrátí, přičemž může kolo uzamknout kdekoli v zóně pro odkládání sdílených kol. Taková zóna je v aplikaci označena růžovou barvou. Uzamknout kolo mimo tuto zónu je možná, ovšem za poplatek sto korun. Komplikací by pro uživatele mohl být ovšem jediný možný způsob placení. Poplatek za službu bude všem jejím uživatelům odečítán z kreditní karty.

„Po stažení aplikace je první jízda zdarma. Projekt není o nějakém zisku, jde především o službu, kterou bychom Kladeňákům chtěli poskytovat. Domnívám se, že ji hodně využijí hlavně náctiletí. Kdybychom v budoucnu službu sami provozovali, určitě bych chtěl, aby se zapracovalo na dalších způsobech platby,“ dodal Milan Volf.



Zajímavostí je fakt, že každé kolo, jehož pořizovací cena se pohybuje kolem deseti tisíc korun, má své vlastní jméno. Například jedno z kol se jmenuje Chuck Norris. Když uživatel v aplikaci zadá číslo kola, které nalezne na jeho rámu, doví se také, jak se kolo jmenuje.



Vyřešena je také otázka ohledně krádeží kol. Každé ze strojů má vlastní GPS. Pokud by ho tedy někdo chtěl ukrást, poměrně rychle by byl pomocí GPS odhalen. Navíc kvůli atypickému vzhledu by všem bylo jisté, kde zloděj takové kolo vzal.