Kladenské kino Sokol pomalu, ale jistě ožívá

Kladno – V kladenském kině Sokol se uplynulou sobotu poprvé konaly Vánoční trhy. Návštěvníci si tak mohli ve zhruba třiceti prodejních stáncích nakoupit nejrůznější rukodělné výrobky nejen s vánoční tématikou od umělců zejména z Kladna a okolí.

Součástí byl také bohatý doprovodný program. Nechyběla pěvecká vystoupení, beseda se spisovatelkou Biancou Bellovou, promítání pásma pohádek pro děti či módní přehlídka s charitativní dražbou.

Cílem této akce, kterou zorganizoval spolek Hlada ve spolupráci se sokolníky a dobrovolníky, bylo znovuoživení biografu. „Poprvé jsem se s prostory kina seznámila v červnu letošního roku při akci Kladenské dvorky, kdy bylo kino zpřístupněno veřejnosti. Sál kina mě doslova okouzlil, je to unikátní prostor a má úžasnou atmosféru, můžeme být rádi, že takovou nádhernou budovu v Kladně máme. Přišlo mi líto, že je kino již osm let zavřené, když by se tu mohly pořádat kulturní akce jako koncerty, výstavy, přednášky pro školy i veřejnost, plesy a podobně, případně provozovat filmový klub s kinokavárnou. Společně s Romanem Hájkem, ze spolku Halda, který podporuje různé kulturní dění ve městě, jsme oslovili starostu Sokola s tím, že bychom měli zájem podílet se na obnově tohoto sálu. Letos v září jsme poté zorganizovali festival s názvem Kino Sokol zase hraje, kde jsme v šesti večerech nabídli publiku filmy a koncerty, kterými jsme chtěli ukázat, že se s kinem něco děje, a jakým směrem bychom se v organizaci kulturních akcí chtěli ubírat. Začátkem října se pak sál kina rozezněl nejkrásnějšími filmovými melodiemi v podání Prague Concert Philharmonic Orchestra. Ohlas veřejnosti byl překvapivě velký a velmi pozitivní, lidé měli radost, že kino opět ožívá. Ukázalo se, že většina Kladeňáků má ke kinu citovou vazbu a nostalgicky vzpomíná na jeho éru," řekla Kladenskému deníku organizátorka akce Alžběta Bitnarová.

Problém však představují finance, jelikož sokolníci na opravu peníze nemají. „Rozhodli jsme se, že kino budeme opravovat postupně společně s dobrovolníky. Již jsme opravili bar, pro jehož podobu byly inspirací koláže a básně básníka a malíře Jiřího Koláře, který na Kladně dlouhou dobu žil. Vše děláme ve svém volném čase a zadarmo, ale s radostí a nadšením. Vstupné z akcí pořádaných v kině putuje vždy do fondu na další obdobné aktivity," sdělila Bitnarová a dodala: „Sokolové již schválili projekt na opravu kina, která bude prováděna postupně. My dobrovolníci navíc prostor budeme i nadále zvelebovat a pořádat zajímavé kulturní akce. Plánů je mnoho. Uvažujeme rovněž o založení občanského sdružení, které by se také snažilo získat pro tyto záměry nějaké peníze. Řekla bych, že se vše pomalu dává do pohybu a začíná nabírat dobrý směr."