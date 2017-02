Kladenští řidiči požadují přísnější tresty

Kladno - Tvrdší tresty pro řidiče nepoužívající směrovky a také blokující zbytečně levý jízdní pruh. Na tom se shodují Deníkem oslovení řidiči z Kladna. Policisté mohou za oba přestupky udělit v současné době maximální blokovou pokutu až dva tisíce korun.

Ovšem většinu případů policisté řeší domluvou. Ministerstvo dopravy pracuje v současné době na novele bodového systému, která bude obsahovat přísnější tresty.

Pravý jízdní pruh téměř prázdný, v levém naopak plno aut. Řidič přijíždějící na křižovatku s úmyslem odbočit, ovšem směrovky nepoužije. Téměř každý řidič se s podobnou situací někdy setkal. Podle policistů počet těchto vážných pochybení řidičů přibývá. A nejen oni, ale i samotní řidiči tvrdší postihy vítají. Nepoužívání směrovek vede často i k vážným dopravním nehodám.

„Blinkry jsou základním komunikačním prostředkem mezi řidiči," nechal se slyšet Martin Farář, šéf BESIPu, a dodal: „Každý zkušený řidič vám řekne, že by měla být jeho jízda co nejčitelnější, předvídatelná, a tím pádem i bezpečnější. Stále je potřeba myslet dopředu, a právě blinkry jsou dobrým ukazatelem, co se v následujících sekundách na silnici stane."



„Používání směrovek je důležité. Řidič musí zkrátka dát vědět, když hodlá odbočit. Nepoužívání blinkrů by se mělo trestat daleko přísněji, jelikož dotyčný řidič může zavinit vážnou dopravní nehodu," reagoval na dotaz Kladenského deníku osmnáctiletý řidič Ondřej Kroupa z Kladna.



„Je to čím dál horší a tvrdší postih samozřejmě vítám. Je to problém nejen řidičů osobních automobilů, ale i těch nákladních. Podle mne je to stejné, jako byste večer nesvítil," řekl Petr Kučera z Kladna.



Podle mluvčí kladenské policie mohou muži zákona udělit řidičům v obou zmíněných případech blokovou pokutu až dva tisíce korun. Většinou ovšem policisté podle informací České televize řešili bezdůvodnou jízdu v levém pruhu především domluvou.

V novele bodového systému, kterou připravuje ministerstvo dopravy, by měly být jasně stanovené tresty. Od příštího roku by tak řidič jedoucí bezdůvodně v levém jízdním pruhu měl zaplatit pokutu 1500 korun a dostane dva trestné body. Pokuta se sice sníží o pět set korun, ovšem podle odborníků odpadne možnost, aby přestupek byl řešený pouze domluvou.

