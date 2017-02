Kladenští schválili rozpočet města

Kladno – Kladenští zastupitelé na svém pondělním zasedání schválili rozpočet města pro letošní rok, a to i přes výtky opozičních zastupitelů. Město Kladno bude letos hospodařit s částkou 1,6 miliardy korun, což je o dvě stě milionů více oproti předchozímu roku, a to díky očekávaným vyšším daňovým příjmům. Na zasedání to řekl primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno).

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Petr Šilar

Zatímco vedení města Kladna tvrdí, že rozpočet je sestavený realisticky, opoziční zastupitelé kladenskou koalici kritizují kvůli nízkému čerpání dotací, mluví o investičním dluhu, ale také se jim nelíbí přerozdělení dotací mezi kladenské spolky.

„Měli byste daleko více reagovat na zvýšení daňových příjmů a více investovat. Tím nechci říci, ale že se v předchozích letech vůbec neinvestovalo. Vaše příjmy na dotacích jsou o 232 milionů nižší, než v roce 2014," vytýkal vedení města opoziční zastupitel Tomáš Meisner (ČSSD). Jenže.

Čtěte také: Síť kamerového systému houstne

Podle primátora města Milana Volfa je současný rozpočet města sestavený na základě skutečných čísel a není uměle navyšován, zkreslován, dotacemi, které město nemá schválené.

„Dříve se to dělalo tak, že pokud město žádalo o dotační titul a ještě jej nemělo schválený, tak i přesto jej uvedlo na stránce příjmů a výdajů rozpočtu města. My jsme to udělali tak, že jsme do tohoto rozpočtu realisticky nedali žádný dotační titul, který nemáme. To znamená, že pokud nějaký dotační titul obdržíme, musí jej schválit zastupitelstvo města. Pokud zastupitelé schválí, tak onen dotační titul dáme na stránku příjmů a výdajů rozpočtu města," vysvětlil rozdíl v sestavování rozpočtu primátor Milan Volf. Podle něj nebylo správné, když předchozí vedení města zhruba tři roky po sobě uvádělo do rozpočtu stomilionovou dotaci.

„Vždy to bylo plánováno v investicích, nikdy se nepodařilo ale vyčerpat. Měli jsme tak fiktivní rozpočet," reagoval ještě na výtky Tomáše Meisnera Milan Volf.

Čtěte také: Národní park Křivoklátsko? Kraj znovu otočil

Bývalý primátor města Dan Jiránek (ODS) pak navrhoval navýšení položky v rozpočtu pro školy a zdejší mateřinky, a to na úkor městského divadla. To by mělo v letošním roce hospodařit s částkou 60 milionů korun. „Navrhuji, aby třicet milionů, které putují navíc, byly použity na investice do školství. Tam jsou peníze daleko více potřeba. V roce 2020 budou mít nárok dvouleté děti na umístění do školky. Chtěli bychom také navýšit položku pro opravy komunikací, a to o dvacet milionů korun. Navrhujete sice navýšení, ale je potřeba mnohem větší," řekl Dan Jiránek. Jeho návrh ale nenašel potřebnou podporu u zastupitelů.

Město Kladno v letošním roce počítá s investicí do opravy a výstavby silnic, chodníků, parkovišť, ale také například osvícení přechodů či cyklostezky s částkou zhruba 110 milionů korun.

Kromě toho má v plánu také město Kladno v letošním roce rekonstruovat prostranství a pergoly u třídy Československé armády za více než 20 milionů korun. Město chystá také vybudovat podzemní kontejnery, stejně jako to dělají v řadě jiných větších měst v České republice. Výstavba by měla stát město 30 milionů korun. Možná ale nebude město Kladno muset platit celou částku. V září by vedení města mělo podle primátora Milana Volfa vědět, zda město obdrží dotaci, která by měla pokrýt polovinu nákladů. S postupným budováním podzemních kontejnerů současná koalice počítá i v případě nezískání dotace.

Čtěte také: Petr Jašek se v neděli sejde v Kladně s přáteli z církve

Investice města v roce 2017 do dopravy a služeb

Zálivy a nástupní hrany (městs. aut. dopravy) 2

Osvícení přechodů 0,5

Chodníky a parkoviště 30

Výstavba veřejného osvětlení 12

Výměna svítidel veř. Osvětlení 0,5

světelná signalizace 0,5

komunikace 60

cyklostezky 1

Dopravní telematika 2,5

Investiční rezerva 10



Částky jsou v milionech korun. Uvedené jsou pouze investice přesahující půl milionu korun. Zdroj: město Kladno