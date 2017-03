Kladno investuje do oprav silnic přes čtvrt miliardy

Kladno – Výtluky hluboké klidně i přes deset centimetrů, kličkující automobily, mnohde také snížená maximální povolená rychlost. Taková je situace na silnicích po zimě, kdy zejména leden byl nejchladnější za poslední 77 let.

Výtluky na silnici. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta



Opravy výtluků a rekonstrukce ulic by měly začít od středy. Deníku to řekla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková. Do oprav silnici investuje město Kladno letos 260 milionů korun.

S opravami by měli pracovníci začít od středy, kdy zahájí provoz obalovny v regionu. "Jako první se vrhnou pracovníci vybrané firmy na nejhorší výtluky například v ulici C. Boudy, Josefa Čapka, I. Olbrachta, v Americké, Huťské, Severní a v mnoha dalších ulicích," informovala Lenka Růžková, mluvčí kladenského magistrátu.

Také čtěte: Ředitel záchranné služby: Osm z deseti výjezdů je zbytečných

Vůbec první letošní rekonstrukce začne v ulici Josefa Hoffmanna. Podle primátora města Milana Volfa (Volba pro Kladno) je stav silnice pod historickou budovou dlouhodobě v žalostném stavu.

„Zahájení prací začne po spuštění provozu výrobců teplé obalované směsi. Rekonstrukce by měla být hotová podle uzavřených smluvních podmínek do šesti týdnů od zahájení prací," řekl primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno).

Kromě oprav kladenských ulic hledá město lokality pro výstavbu nových parkovišť. „Na nové parkoviště se tak mohou těšit obyvatelé v Rabasově ulici, U Hvězdy, v Mostecké, Švédské nebo Průchově ulici," poznamenala mluvčí Lenka Růžková.

Primátor města Milan Volf pak doplnil, že město spravuje veškeré komunikace, které jsou označené jako místní. Silnice první třídy jsou ve vlastnictví státu, silnice druhé a třetí třídy pak patří Středočeskému kraji. Právě o rekonstrukci silnice druhé třídy, která vede ulicemi Dukelských hrdinů, Generála Klapálka, Milady Horákové nebo Železničářů se hovoří delší dobu. Podle kladenského magistrátu Středočeský kraj znovu přislíbil zahájení opravy silnice ještě v letošním roce.

Nepřehlédněte: Slaný kvůli námitce prodlouží výběrové řízení

„Zahájení rekonstrukce této nejvytíženější kladenské komunikace je pro nás velmi důležité. Nechali jsme na vlastní náklady přepracovat projektovou dokumentaci pro nás ve velmi významných bodech, jako jsou například kruhové objezdy, zálivy pro autobusy i lepší infrastruktura pro chodce a cyklisty. Současně s rekonstrukcí silnice budeme opravovat přilehlé chodníky a veřejné osvětlení. Jejich stav je v některých místech v havarijním stavu a oddalováním investice brzdí kraj i naše investiční plány," dodal primátor Milan Volf.