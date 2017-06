Kladno investuje do školních budov miliony

Region - Nikdo tak rád neslyší o letní opravě školy jako děti, které by dělníkům při práci překážely, a tak musí zůstat doma ještě před koncem školního roku. Radostnou zprávu o delších prázdninách si vyslechly ve středních Čechách stovky žáků. Prakticky jedinou možností, kdy se stačí realizovat větší rekonstrukce škol, jsou letní prázdniny.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Ovšem ani dva měsíce leckdy k opravám nestačí, a tak v některých školách v republice děti obdržely vysvědčení ještě před koncem roku.

V Kladně taková situace sice k vidění nebyla, to ale neznamená, že by letní opravy nebyly v plánu. „Město Kladno plánuje investovat do rekonstrukcí škol zhruba deset milionů korun, nevíme ovšem, jestli plány stihneme za dva měsíce zrealizovat," informoval Kladenský deník vedoucího oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend kladenského magistrátu Ladislav Pavlík.



Podle jeho slov budou dělníci v létě nejspíš k vidění v budově 6. ZŠ v Doberské ulici, kde se bude pracovat na půdní vestavbě a nové školní jídelně. Rekonstrukce jídelny je plánována také v Základní škole ve Vašatově ulici, zatímco 5. ZŠ v Moskevské ulici pravděpodobně čeká dokončení prací na sanitárním zařízení. Město zde navíc v minulosti rekonstruovalo školní hřiště, u kterého aktuálně řeší reklamaci ve výši půl milionu korun.

Nové podlahy a osvětlení by se měla dočkat také secesní budova kladenského gymnázia. Ta se v blízké době nejspíše nevyhne ani nucených oprav fasády, ze které čas od času odpadne nemalý kus omítky. „Stav historické budovy gymnázia pravidelně monitorujeme, jednáme s nájemcem a řešíme všechny jeho podněty. V letošním roce je v rozpočtu města vyčleněn jeden milion korun na investice právě do budovy zmíněného gymnázia," informovala již dříve městská mluvčí Lenka Růžková.



Přestavba by se měla dotknout také několika kladenských mateřských škol. Zatímco u 7. MŠ v Herbenově ulici je v plánu investovat do rekonstrukce střechy, Mateřskou školu v Kořenského ulici čekají sananční práce. V již dříve zateplené budově totiž mají velké problémy s výskytem plísní.

Na opravě základní školy pracují již delší dobu dělníci v Novém Strašecí Už loni začala rekonstrukce ve zdejší ZŠ, která sídlí v jedné budově spolu s gymnáziem.