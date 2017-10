Kladno vybuduje desítky parkovacích míst

Kladno /FOTOGALERIE/ - Řidiči, kteří pravidelně či jen sporadicky parkují v největším středočeském městě, a to především v lokalitě poblíž hlavního vlakového nádraží, mají důvod k radosti. Situace ohledně parkování v Kladně se krůček po krůčku zlepšuje, nově město navíc hodlá vybudovat další parkovací místa.

Ta by podle kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) měla vzniknout právě u zmiňovaného hlavního kladenského vlakového nádraží v ulici Milady Horákové.

Vedení města proto vstoupilo v jednání s vlastníky pozemků o jejich možném pronájmu. V lokalitě u nádraží je trvalý nedostatek parkovacích míst a řidiči tu auta nechávají, kde se dá. To by se mělo v dohledné době změnit. Jednání jsou zatím podle primátora na samém začátku. Kolik to bu-de stát, radnice zatím neví.

„Případná investice vzejde až z projektové dokumentace, která bude vytvořena podle toho, jak dopadnou jednání s vlastníky pozemků. Těmi je Správa železniční a dopravní cesty,“ informovala mluvčí radnice Lenka Růžková.

Za jakých podmínek a jakou plochu si město pronajme, je zatím předčasné hovořit. Přesto by před nádražím chtěl primátor vytvořit nejméně sto padesát parkovacích míst, kde by lidé mohli celodenně ponechávat svoje vozidla například před cestou do Prahy za zaměstnáním vlakem či autobusem.

Jakmile všechna jednání se Správou železniční a dopravní cesty dopadnou dobře, parkoviště město Kladno neprodleně vybuduje na vlast-ní náklady.

Kromě tohoto záměru v Kročehlavech, přibudou místa ještě i jinde v centru města. V současné době finišují práce na rekonstrukci Rabasovy ulice, která by měla usnadnit parkování řidičům poblíž kladenského centra. Stavaři aktuálně pracují ve spodní části ulice. Ta by po-dle posledních informací měla být uzavřena po obou stranách ještě do neděle 15. října, a to od vjez-du na parkoviště nad parkem Trilobit až po výjezd do ulice L. Janáčka z důvodu výstavby parkovacích pruhů.

„Parkování v Kladně je jeden velký průšvih. V dnešní době, kdy téměř každý vlastní auto, je každé nové parkovací místo ve městě dobré,“ komentoval již dříve pro Kladenský deník situaci řidič Zdeněk Chochola.

S místy pro odstavení aut se počítá také v případě rekonstrukce čtyřproudovky bulváru v ulicích ČSA a Vítězná, i tam ještě dělníci pracují. „Uprostřed ulic bude nové osvětlení, dva třímetrové jízdní pruhy, metr širo-ká cyklostezka a metr a půl pro podélné parkování automobilů,“ uvedl již v minulosti primátor Milan Volf.

V případě placeného parkování funguje v Kladně systém parkovacích automatů. U hlavní pošty a v areálu nemocnice je 20 minut zdarma, první hodina pak stojí deset korun, každá další dvacet korun. Ostatní zóny jsou zpoplatněny vždy dvaceti korunami za první hodinu a čtyřiceti za každou další. Velké problémy mívají řidiči se zaparkováním právě v okolí zmiňované nemocnice. Zejména v ranních hodinách není výjimkou, že v bezprostředním okolí nemocnice volné parkovací místo prostě nenajdete.