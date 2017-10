Kladno – Kladno vytvoří nový protipovodňový plán, který bude společný jak pro největší středočeské město, tak pro sousední Stehelčeves a nedaleký Stochov. Obě zmíněné obce se budou na jeho tvorbě podílet. Kladno jim pomůže zejména se složitou administrativou. Povodňový plán bude stát zhruba tři miliony korun a vytvořený by měl být do roka. Systém bude dozorovat stoupající hladiny potoků ve městě a okolí. Velkou část nákladů uhradí dotace ministerstva životního prostředí.

"Město Kladno tím zajistí i ochranu proti přívalové vodě,“ potvrdil to Kladenskému deníku primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).



Co se týká velké vody na Kladensku, nejčastěji se při přívalových deštích rozvodní Dřetovický potok. Jeho hladinu, stejně jako další vodní toky v okolí budou hlídat nové hladinoměry a srážkoměry. Občany okolních vesnic budou před velkou vodou varovat sirény.

Při velké vodě mají nejčastěji problémy lidé ve Stehelčevsi, kudy protéká právě Dřetovický potok. V mžiku je pokaždé zaplavena část obce. Dřetovický potok protéká také kladenskou průmyslovou zónou, včetně čistírny odpadních vod. Tam budou podle primátora vytvořeny odlehčovací komory. „Letos jsme vyřešili jeden problém, kde šla voda z kanalizace přímo do potoka. Jeho ústí nepojímalo velkou kapacitu vody, proto se rozšiřovalo koryto, aby byl větší průtok, řekl Milan Volf s tím, že možností při čerpání dotace bylo i vytvoření bezdrátového obecního rozhlasu, od toho ale Kladno upustilo.

Po naše potřeby by to bylo nadbytečné a poněkud složité, protože město Kladno má jiné možnosti a čerpali bychom něco jen proto, že je na to vypsána dotace. Kladno si zkrátka dokáže poradit jinak než je tomu v malých obcích,“ vysvětlil problematiku primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

SLANÝ

Na rozdíl od Kladna, využijí například ve Slaném dotaci právě na posílení a modernizaci bezdrátového obecního rozhlasu, bez kterého se ve městě neobejdou.



Budování varovného systému chce radnice dokončit ještě letos. Celkové náklady přijdou na více jak sedm milionů korun. Část bude hrazena z dotace, kterou se městu podařilo získat. I díky tomu se do budování systému mohou pustit, potvrdil to starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Podle Hrabánka nechá díky dotaci zpracovat město povodňový plán pro všech dvaapadesát obcí, které spadají do správy Slaného. Některé obce povodňový plán dodnes postrádají. Pro všechny tak bude vytvořený nový a v digitální podobě. Kromě toho budou vodní toky opatřeny čidly, která upozorní na změnu průtoku.



Jak zdůraznil starosta Hrabánek, vůbec nejdůležitější složkou systému je pro místní výše zmíněný varovný systém, jehož pořízením získá Slaný tři stovky nových hlásičů. Ty budou napojeny jak na městský úřad, tak městkou policii i hasičskou stanici. Bonusem bude i možnost zasílání varovných SMS zpráv obyvatelům.



Nový varovný systém chystají vybudovat v příštím roce například také v Mělníku. Město na soutoku Labe s Vltavou za něj zaplatí deset milionů korun.