Kladno zmodernizuje kamerový systém, ve městě má nezastupitelnou úlohu

Kladno - Otevírání obálek, které je plánováno v Kladně na úterý 22. srpna, rozhodne o vítězi tendru, jenž se ujme rekonstrukce operačního střediska Městské policie Kladno. Kamerový systém, který v největším středočeském městě funguje od roku 1997, bude modernizován.

Zejména pak zobrazovací video stěna včetně kabelových tras s napojením na stávající techniku v technické místnosti služebny městské policie. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na zhotovitele ještě trvá, o celkové investici je předčasné hovořit. V každém případě to bude ale záležitost v řádech milionů korun. Podle mluvčí kladenského magistrátu Lenky Růžkové disponuje v současnosti Kladno 37 otočnými kamerami a 20 jich je statických.

Kromě celkové modernizace bude v dohledné době kamerový systém posílen o další body. Posílit by měly kromě techniky také řady kladenských strážníků. Těch podle Růžkové chybí aktuálně v řadách městské policie do maximálního počtu pětadvacet. „Náborový příspěvek jistě pomohl, ke konci srpna se uskuteční výběrové řízení na nové čekatele do stavu městské policie. Několik zájemců je již přihlášeno. Důležité je, aby prošli přijímacím řízením včetně náročných psychotestů. Případným budoucím strážníkům nenabízíme jen náborový příspěvek, ale i mnoho dalších výhod. Největší z nich je možnost získání městského bytu,“ doplnila mluvčí.



Podle mluvčí Městské police Kladno, Aleny Purkytové, hrají kamery v bezpečí města nezastupitelnou roli. Od začátku roku zaznamenaly kamery dohlížecího systému města celkem 5392 poznatků. Největší část tvoří přestupky v dopravě 4095 (dopravní přestupky, nehody), dále pak zjištění osob podle popisu, jak od policie ČR, tak také od občanů (poškozených) 65, nedovolené odkládání odpadů, zakládání skládek, vandalismus 165 poznatků. Ležící osoby, osoby budící veřejné pohoršení 94 osob.

„Díky kamerám se podařilo zadržet několik pachatelů krádeží. Muž, si odložil tašky na lavičce na autobusovém nádraží a šel si pro kávu. Po návratu zjistil, že jsou tašky pryč. Svědkyně uvedla, že viděla osobu, která zavazadla asi odnesla. Strážníkům udala popis, a díky kamerám byl zjištěn směr pohybu pachatele. Toho pak hlídka zadržela a předala policii,“ popsala Purkytová.

Kladenskému deníku připomněla i další příhody, kdy kamery působí také výchovně. „Hasiči požádali o prověření telefonní budky, ze které jim nějaké děti opakovaně volají na linku 150. Namísto byla vyslána hlídka a zapojen kamerový systém. Kamery zachytily skupinu třech dětí na kole, jak z budky někam telefonují. Ihned byla informována hlídka.

Strážníci chlapce, který telefonoval zadrželi a předali matce. Druhý den čekalo strážníky překvapení, chlapec se dostavil na služebnu městské policie i s rodiči a svého jednání litoval. Jako omluvu předal strážníkům sáček plný lízátek,“ řekla mluvčí.



Jindy požádala státní policie strážníky o součinnost při pátrání po chlapci, který odešel ze speciální školy v Pařížské ulici. Jednalo se o devítiletého autistu. „Po několika minutách operátor našel hocha , podle popisu, u vlakového nádraží. Chlapec vbíhal do vozovky a mával rukama. Na místo ihned vyrazila hlídka a školáka v pořádku předla a policistům,“ uzavřela Purkytová.