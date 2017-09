Kolaps autobusů se zdá být zažehnán. Na dobrou zprávu se však ještě čeká

Kladno /FOTOGALERIE/ - Kladenský dopravce v úterý zajistil pokrytí téměř všech svěřených linek spoji podle jízdních řádů, což se již přes týden nedařilo kvůli chybějícím řidičům. Nahonem je však třeba zajistit náhradu ve velkém. Pro osmdesát spojů – a již od čtvrtečního rána.

Praha – Krize autobusového spojení Kladna s hlavním městem, která kvůli nedostatku řidičů ve firmě ČSAD MHD Kladno trvala již od poslední srpnové soboty, se zdá být zažehnaná. Naznačovala to alespoň úterní situace na zastávkách. Autobusy nejen mezi metropolí a největším středočeským městem, ale i v dalších oblastech západně od Prahy, jezdily podle jízdních řádů. Kvůli chybějícím řidičům nevyjely pouze tři autobusy městské hromadné dopravy přímo v Kladně (a odpoledne také spoj linky 471 z Mělníka do Brandýsa nad Labem, kde se však jedná o jiného dopravce).

Kolaps autobusové dopravy přinesl přechod do režimu pravidel Pražské integrované dopravy, do jejíhož systému byla oblast Kladenska a Slánska začleněna 26. srpna – přičemž mimo jiné došlo k navýšení počtu spojů. Objevily se problémy s nedostatkem šoférů, které vedly až k tomu, že se dopravní systém začal hroutit. Nebylo bohužel ojedinělé, že autobusy nepřijely – přičemž cestující marně čekali jak na ty nově zavedené, tak i na ty tradiční, provozované již v minulosti. Takhle to pokračovalo po celý uplynulý týden, aniž se situace lepšila; spíše naopak.

Situace se má jen lepšit

Pro pondělek ředitel kladenského ČSAD Ludomír Landa sliboval, že firma udělá maximum pro to, aby jízdní řády platily. Ráno sice vypadalo slibně, avšak odpoledne se bez výpadků neobešlo. Až úterý naznačilo obrat. „Situace se stabilizovala,“ potvrdil Deníku zjištění z terénu Filip Drápal z centrály Ropidu – organizátora Pražské integrované dopravy. „Opravdu se to zlepšilo,“ přikývl Drápal, který věří, že systém opatření, jež kladenský dopravce přijal, už povedou k trvalé změně. „Alespoň doufáme,“ konstatoval.



Poznamenal také, že od čtvrtka by už firma měla mít řidičů dostatek. V pondělí totiž vedení kladenského ČSAD oznámilo, že se vzdává dvou linek. Natrvalo; vrátilo i licence k jejich provozu. Provoz mezi Nádražím Veleslavín v Praze a Kolčí na Kladensku (na lince číslo 323) a linky Kladno–Kralupy nad Vltavou (620) zajistí do středy. Jak na nich budou lidé jezdit od čtvrtečního rána, už je starost objednavatele veřejné dopravy.

Jednání dospěla do finále

Cestující na holičkách nezůstanou, ujistil Deník Pavel Lochař ze středočeského krajského úřadu. „S dopravci intenzivně jednáme – a myslím, že se to blíží ke zdárnému konci,“ řekl v úterý odpoledne. Předpokládá, že ve středu bude moci oznámit, které autobusy nahradí ty odcházející. Dodavatelská firma v tomto případě nevzejde z veřejné soutěže, ale zakázka bude zadána přímo; jiný postup by zachování dopravy neumožnil. Místo klasického tendru se „výběr“ odehrával formou telefonování na všechny strany. „Během pondělního odpoledne jsme kontaktovali pět dopravců,“ uvedl zástupce ředitele organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje Martin Jareš. Spíše než o nabídky šlo vlastně o prosby o pomoc.



Obstarat nakvap, prakticky ze dne na den, pokrytí osmi desítek spojů vážně není legrace – úředníci však už jsou optimisty. „Vypadá to velmi pozitivně; od čtvrtka by neměly být jakékoli problémy,“ očekává Lochař.



Až se situace usadí, bude čas ohlednout se zpět. A hledat řešení, jak pro příště zabránit tomu, aby chybějící autobusy nechávaly cestující ve štychu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) také ohlásila, že ze situace na přelomu srpna a září vyvodí krajský úřad důsledky. „Včetně uplatnění smluvních sankcí,“ uvedla již v neděli.