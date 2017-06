Koupaliště startují sezonu. Pozor na kvalitu vody

Region - Letní teploty ještě nedostoupaly vrcholu, přesto lidé směřují k vodě. Jak potvrdil středočeský gestor kvality vody v přírodních koupalištích Luboš Mandák, všechny kontrolované vodní nádrže v kraji jsou nyní v pořádku. Některá voda je sice na první pohled méně čirá, přesto nikde žádná zdravotní rizika nehrozí.

Orlická přehrada, kterou nejčastěji využívají nejen lidé z Příbramska, je nyní známkována stupněm tři, přesto i zde se lidé koupat mohou bez obav.

Jedinou skutečně problematickou nádrží byl vloni Nový rybník v Příbrami, kde byly zjištěny cerkárie (larvální vývojové stádium motolic), které vyvolávají u lidí alergickou kožní reakci. V současné době je ale rybník po rekonstrukci a napouští se. V Příbrami má veřejnost k dispozici dále venkovní bazén aquaparku. Otevřeno je od června do září za celodenní vstupné pro dospělého 50 korun.

V Jincích je přes léto otevřeno bio koupaliště. Jde o typ přírodního koupaliště, které je čištěno biologickou cestou pomocí rostlin.

V Kladně už svoje brány otevřelo koupaliště na Sletišti. Otevřeno je v červnu denně od 10 do 19 hodin. O prázdninách pak od 9 do 20 hodin. Ceny jsou 80 korun na den, pro děti za 50 korun a od 17 hodin jednotné vstupné za 50 korun. Z důvodů rekonstrukce a modernizace dětského brouzdaliště, bude tato část v provozu od 29. června.

Kladenské koupaliště v lesíku v Bažantnici otevře 28. června. Slánská plovárna otevře už v pondělí 19. června s provozní dobou od 10 do 19 hodin. Vstupné je stejné jako vloni, celodenní za 40 korun, pro děti je snížené na polovic. Půldenní vstupné je rovněž za 20 korun. Místní mají možnost koupání i ve krytém aquaparku se zahradou.

Venkovní bazén v Berouně je v provozu od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné 60 korun, po 16. hodině 45 korun. Děti od šesti do devíti let mají vstupné za 25 korun a od deseti do patnácti let za 35 korun.

Pro zájemce z Berounska je otevřené také koupaliště ve Zdicích a aquapark v Hořovicích. Ten je od pondělí do pátku přístupný od 14 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí 80 korun, děti do 15 let padesát a děti do šesti let v doprovodu mají vstup zdarma, stejně jako senioři nad 70 let.

V Rakovníku mohou lidé v horkém počasí hledat osvěžení na Tyršově koupališti. To nabízí kromě přírodního koupaliště v areálu také další vyžití, například hřiště na volejbal nebo plážový fotbal. Rodinné vstupné vyjde na 100 korun. Oblíbený je také Camping Bucek v blízkosti obcí Krušovice, Řevničov a Nové Strašecí. Pro tento rok je v provozu do 3. září.