KRÁTCE: Co se děje na Kladensku

Dundee Jam pořádá hudební večery v pátek i v sobotu

Kladno - Kladenský hudební klub Dundee Jam pořádá v pátek oblíbenou party Hard and Adamos v novém kabátě, a to od 20.30 hodin. V sobotu vystřídá akci kapela The Blues Rousers, která zde koncertuje ve stejném čase. Při vistoupení zazní známé písně od Claptona, Creamu nebo Hendrixe.

Libušínskou bitvu můžete obdivovat ve třech sálech

Kladno - Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně pokračuje až do 16. dubna jedinečná výstava nazvaná 25 ročníků libušínské bitvy. Historik a kurátor výstavy Karel Drvola jí zaplnil plné tři výstavní sály muzea a kromě popisu historie libušínských bitev, scénářů všech ročníků a doprovodných fotografií v ní návštěvníci naleznou zejména přes 200 věrných dobových replik výbavy rytíře a bojovníka od prošívanic přes drátěné košile, až po kompletní zbroje. Nechybí samozřejmě zbraně. Meče, válečná kladiva a kues dlouhé tyčové zbraně nebo první zbraně palné, tarasnice a dělo.

Jakub Smolík zazpívá večer ve slánském divadle

Slaný - Městské divadlo Slaný přivítá dnes od 19.30 hodin koncert zpěváka Jakuba Smolíka. Jakub Smolík má na kontě více než 23 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty jsou doprovázeny skupinou a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou.

Film Muzzikanti hraje dnes večer Kino Hutník v Kladně

Kladno - Český film Muzzikanti v režii Dušana Rapoše uvede kladenské Kino Hutník dnes od 17.30 hodin. Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československo-polském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem.

Kapela Brutus přijede hrát do sokolovny ve Kvíčku

Brutus - Oblíbená kapela Brutus rozjíždí i letos svoje každoroční turné. Dalším koncertem, který se po loňském úspěchu uskuteční, bude ten v sále sokolovny ve Slaném-Kvíčku. Staré i novější hity k tanci a poslechu si sem mohou fandové Brutusu přijít užít v pátek 17. března od 20.30 hodin.

Světový den ledvin se letos zaměřuje na obezitu

Kladensko - Světový den ledvin se letos zaměřuje na obezitu. Dialyzovaní pacienti mají v regionu k dispozici dvě střediska. Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému poškození ledvin. Světový den ledvin připadá na čtvrtek 9. března. Na Kladensku mohou zájemci navštívit sdialyzační střediska v budově N Oblastní nemocnice Kladno a v budově D Nemocnice Slaný.