KRÁTCE: Co se děje na Kladensku

Ústí nad Labem – Petr Ton je v play off cítit. Má šance, vytváří je spoluhráčům. A do ústecké sítě už sází i góly. V pondělí skóroval v závěru zápas, ve čtvrtek skóre otevřel. „Ale nebudeme si nic nalhávat, důležitější byl gól na 3:1 hned poté, co jsme inkasovali," pochválil spoluhráče Petera Jánského.