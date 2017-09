Kruhák Na Cikánce má být hotov do Vánoc

Kladno /FOTOGALERIE/ - Práce na stavbě nového kruhového objezdu Na Kűbecku (dříve Na Cikánce) v Kladně-Švermově začnou už v pondělí. Středočeský kraj zde vybuduje dlouho slibovanou bezpečnou kruhovou křižovatku.

Pro řidiče nastane proto komplikovanější dopravní situace. Stavba kruháku potrvá tři měsíce a investice do něj činí bezmála 13 milionů korun.

„V první etapě trvající zhruba měsíc bude zachován obousměrný provoz. V druhé etapě, tedy asi od poloviny října, bude provoz řízen kyvadlově semafory,“ sdělil mluvčí kraje Pavel Lochař. Podle něho je sice plán prací rozložen do tří měsíců, ale předpoklad je, že vše bude dokončeno o něco dříve.

Vzhledem k tomu, že se celý úsek Na Kűbecku na čas uzavře, využije toho Kladno pro výstavbu nových chodníků. Ty povedou podle primátora Milana Volfa až do centra města. Pozemky pod chodníky už město vykoupilo.

Jak primátor zdůraznil, je velice rád, že se podařilo po dlouhé době dovést všechna jednání s krajem úspěšně do konce a tato velmi zatížená a frekventovaná křižovatka dostane nové potřebné parametry.

Při stavbě kruhového objezdu bude od pondělí 18. do neděle 24. září ještě doprava omezena minimálně. Následně až do 23. října začne fungovat obousměrný provoz kolem benzinové čerpací stanice ve směru do Kladna a v místě bude snížena rychlost.

Policie proto všechny řidiče upozorňuje na možné kolony. „Dále bude uzavřena Průmyslová ulice a nákladní doprava z trasy vyloučena. Od 24. října do 20. prosince není zatím režim dopravy odsouhlasen. Navržen je úplný zákaz vjezdu vyjma autobusů. Řízení provozu bude zajištěno semafory. Objízdné trasy povedou přes Libušín a Rozdělov, ulici Velvarskou a Vrapice. Ulice Na Kopci bude uzavřena. V poslední fázi úprav, dva dny o víkendu, bude doprava z ulice zcela vyloučena kvůli pokládce asfaltu,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková.