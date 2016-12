Kvůli domu Kladno koupilo celou firmu

Kladno – Zastupitelé Kladna z koalice Volba pro Kladno, ANO 2011 a KSČM R odsouhlasili na svém jednání koupi bývalého kina Oko a ubytovny pro nepřizpůsobivé za 36,5 milionu korun. Záměrem podle vedení radnice je, aby pro rekonstrukci byla budova využívána pro různé kulturní a společenské akce a oživila tak skomírající pěší zónu. Opozice byla ostře proti záměru budovu koupit.

Bývalé kino Oko.Foto: Robert božovský

o kina a ubytovny je podnikatel Jiří Liška, respektive jeho společnost G.FOX-OKO. Na základě vzájemných jednání město koupí její akcie a tím i celou společnost, aby se mohlo vlastníkem objektu stát. Hodnota společnosti je ale o milion korun vyšší, než odhadní cena objektu (35,5 milionu korun).

A to je jeden z důvodů, proč opozice tento krok kritizuje. Někdejší náměstek primátora a dnes opoziční zastupitel Miroslav Bernášek poukazuje také na to, že město nedaleko už vlastní jinou budovu, kterou lze pro dané účely rovněž využít. „O jejím využití jednáme nyní s Fakultou biomedicínského inženýrství," odmítá to primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Opozici se také nelíbí, že není známo, kolik dalších prostředků bude město investovat do rekonstrukce a dalšího provozu. Projekty je ale možné nechat vypracovat až poté, co se město Kladno stane vlastníkem bývalého kina.

"Je důležité, aby město dalo investiční pobídky vedoucí k oživení pěší zóny. V budově bývalého kina, kterou koupíme, chceme provozovat kulturu a programy, například divadelní představení, které pomohou pěší zóně, zasedali by zde i zastupitelé," řekl primátor Volf.

Zastupitelé ODS si vyžádali uvést do usnesení, že při hlasování byli proti záměru koupit bývalé kino. Podle někdejšího primátora Dana Jiránka z důvodu možných podaných trestných oznámení. Jak Kladenskému deníku ale řekl Vojtěch Munzar (ODS), opoziční klub zastupitelů se žádné trestní oznámení podat nechystá.