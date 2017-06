Kvůli zákonu uzavře asi majitelka hospodu

Region - Pivo, karty, nějaká ta štamprlička a cigáro. Neodmyslitelná kombinace zákazníků hospod v malých obcích. S tím je ale nyní konec. Tedy alkohol smíte popíjet, stejně tak hrát karty, ale už si nesmíte zapálit cigaretu.

Od středy totiž platí zákon, který zakazuje kouření v uzavřených prostorách restaurací, hospod, kin a divadel. Už nyní ale někteří majitelé a majitelky menších hospod uvažují o uzavření podniku.



„Provozuji hospodu v Buštěhradu pětadvacet let, ale abych měla v lokálu pouze jednoho hosta, to se mi ještě nestalo. Denně sem dojíždím z Prahy. Ještě předevčírem jsem tu měla ve stejnou dobu okolo poledne zhruba padesát lidí. Dnes je tu jediný host. Takové podnikání pro mě nemá smysl. Roky sem chodili dopoledne důchodci na pivko a zakouřit si. Dříve tu pro kouř nebylo vidět, udělali jsme proto odvětrávání. Lidé sem šli kvůli tomu, že si mohou v klidu posedět s cigaretou. Dnes jim to už poskytnout nemohu. Protože je hospoda přímo u silnice, na chodníku není ani předzahrádka. Aby mi tu postávali hosté před výčepem na slunku nebo na dešti, na to se mi vykašlou. Jiné prostory ani za domem nemám," stěžuje si Irena Cebeová, provozovatelka restaurace U Junků v Buštěhradu. Vzhledem k tomu, že je zde roky v nájmu a má čtyři zaměstnance, přičemž sami také denně vaří i osm jídel, stojí ji podnikání měsíčně dost peněz.



„Po uvedení protikuřáckého zákona velmi vážně uvažuji o tom, že to zkrátka zabalím. Když přestanou do hospody lidé chodit, není pro koho mít otevřeno. Dopoledne chodí důchodci, na obědy dělníci a navečer štamgasti, vesměs jsou to kuřáci, takže úbytek hostů je markantní," řekla hostinská, která zákonodárcům vzkazuje, že jim tímto za všechno moc děkuje. „Je to skutečně podpora podnikání, jak má být a nic lepšího si na nás vymyslet nemohli," uzavírá naštvaně žena.



Podobně reagují i další majitelé hospod z obcí. Přesto se majitelé nechystají obcházet zákon.



„Jednou je to zákon, a tak ho musíme respektovat. Vadí mi ale to, že nás zase něco omezuje v podnikání. Uvidíme, co bude dál. Jaký bude mít zákaz kouření dopad, to zatím mohu jen odhadovat," řekl Pavel Karmazín z hospody U Růžičků v Žilině na Kladensku a dodal: „Proč se vůbec řeší takové hlouposti? Podívejte se, jak stoupají ceny potravin, například kolik stojí takové papriky. To je šílené a mělo by se to řešit, místo toho se řeší kouření."

KLUBY MÍSTO HOSPOD

Od středy se někteří majitelé rozhodli změnit hospody na klub. Díky tomu se může v prostorách kouřit i nadále. Například hospoda U Tupouna v Kutné Hoře se proměnila v Klub labužnických pohodářů Braníků a díky tomuto statusu se zde smí vesele kouřit dál. Na ceduli také smí být napsaná nabídka nápojů, ovšem bez cen. Každý člen klubu mí také na stole kartičku, pokud přijde někdo přespolní, je zapsán do knihy jako návštěva.

Ovšem změna z hospody na klub je dost administrativní záležitost, i proto zatím majitelé vyčkávají.