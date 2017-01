Lánští smekli klobouk před Josefem Matějkou

Lány - Již jedenáctý občan Lán převzal ocenění za významný, nezištný a dlouholetý přínos k propagaci a rozvoji obce. Za obětavou výchovu několika generací dětí Lánští tradičně v rámci nové premiéry Divadla Lány smekli pomyslný Klobouk dolů před panem učitelem Josefem Matějkou.

Oceněný dlouholetý učitel Josef Matějka uprostřed. Vlevo starosta Lán Karel Sklenička, vpravo Roman Havelka, principál Divadla Lány.Foto: Jiří Skála

Narodil se jednu letní neděli roku 1930 v Hořovicích na Berounsku v rodině řidiče nákladního vozu v tamním knížecím pivovaru. Svět automobilů ho jako dítě nalákal, a tak ve volném čase často pozoroval cvrkot v hořovické autodílně U Hrkalů.

Šoférem se nestal

Přál si být v životě šoférem nebo automechanikem. Maminka, která vyvařovala pivovarským dělníkům obědy, ale rozhodla jinak. „Řekla mi, že nechce mít doma dva šmíráky od špinavé práce, a chce, abych byl učitelem. Učil jsem pak celých padesát let a rozhodně jsem jí za to nespílal. Nikdy bych nemohl prožít tolik krásných zážitků s dětmi jako učitel," říká dnes šestaosmdesátiletý kantor s dojetím v hlase .

Učitelů bývávalo více

Už jako dítě byl hodný a šikovný žáček, a tak mu šlo i studium Učitelského ústavu v Hořovicích. „Byli jsme poslední ročník kantorů, který měl povinný hudební nástroj, takže jsem se učil na i na housle. V ročníku nás bylo 31, toho bylo 11 děvčat a 20 nových učitelů. Teď je to naopak, mužů v kantořině je málo," hodnotí.

V Loučné

Svou učitelskou kariéru začal v Loučné pod Klínovcem. Psal se rok 1948 a mladého učitele sem těsně po škole poslali, protože zdejší malí žáčci s dosavadním učitelem, kdoví proč, nemluvili. Dal vše do pořádku, ale během tří neděl měla škola z devatenácti žáčků najednou přes šedesát, protože se právě rozjížděly nedaleké jáchymovské uranové doly.

Lány a láska

Po třech letech jej povolali na vojnu. A právě ve vojenské uniformě spatřil Lány poprvé. Po 5 měsících ve vojenském prostoru Boletice totiž mladého učitele odveleli k hradní, pozdější vnitřní stráži na Pražský hrad.

Zprvu jezdil na lánský zámek pouze s prezidentem, později tu vznikla kasárna a on se stal vojákem lánské stálé posádky. A jak to tak v Lánech často bývalo, okouzlila ho místní dívka a učitel si svou vyvolenou kadeřnici po vojně vzal za manželku. Tak Lány získaly další novou krev a později i výjimečného kantora. Ale nepřebíhejme…

Po vojně se v roce 1954 stal učitelem na škole v Moříčově na Karlovarsku. „Kantorské povolání jsem tu zahájil složením obří fůry uhlí do sklepa školy. Když jsem přišel, byla tu totiž ve třídách zima a palivo žádné, děti doma na neurčito. Sehnal jsem uhlí, aby dětem bylo ve třídě v tehdejších dlouhých mrazech teplo a mohly do školy vůbec chodit," vzpomíná.

Severozápad republiky

Celou dobu práce na severozápadě republiky zůstávala jeho žena s malou dcerkou v Lánech a on za nimi dojížděl. Už od prvních let učitelování v Moříčově se projevila jeho vnitřní touha dát nejen dětem, ale i sousedům ze sebe víc, než by se od něj očekávalo. Zapojoval se do veřejného života, byl dokonce úspěšným tajemníkem obecního úřadu.

Napodruhé

Proto se není co divit, že jeho žádost o přeložení blíže k rodině v Lánech uspěla až napodruhé. V roce 1958 začal učit v Mšeci u Nového Strašecí a o rok později ho konečně přivítala devítiletá lánská škola. Ta tehdy praskala ve švech, navštěvovalo ji na tři stovky dětí a někde bylo i 42 žáčků v jedné třídě. On se stal nejdříve třídním učitelem pátých ročníků, později osmých a devátých tříd. Protože uměl na housle, hudební výchova ho neminula.

Jeho žáci mají nespočet zajímavých vzpomínek na něj i z tělocviku, přírodovědy a pracovních činností. Všechny děti totiž vždy hleděl opravdu něčemu naučit, nic nebylo zadarmo. Většina jeho žáků má tak v živé paměti výmyky na hrazdě, šplh na tyči nebo krmení králíků a úklid u ovcí, kteří se za jeho éry v lánské škole chovali.

Celým srdcem

Do svého povolání i v lánské škole dal celé své srdce. Věnoval dětem na sportovním, hudebním, chovatelském a pěveckém kroužku tisíce hodin svého volného času. Zůstával s nimi na prodloužených trénincích košíkové i volejbalu, vozil je svým autem za svůj benzín na závody. Sehnal několik kytar pro lánské kluky, když se chtěli po jeho vzoru naučit na ně hrát - a to v době, kdy se na dodání jedné čekalo i měsíce.

Učil zpívat dětský sbor od 7. hodiny ranní, zařizoval vše potřebné pro lánskou dětskou dechovku. Na všemožných závodech jeho lánští žáci sbírali diplomy a medaile. Díky němu měly celé generace lánských dětí dobrou fyzičku a sportovní všestranností udivovaly posléze své kantory středoškolské.

To z jeho popudu a popudu tehdejšího ředitele školy Miloše Petrboka vznikl v lesíku u Lesní ulice krásný atletický areál v přírodě, na jehož stavbě sám prací strávil dlouhé hodiny. Zařídil pro děti výrobu pramic a nebál se pustit se s nimi po řece Berounce. Vyhověl deváťákům, když chtěli uspořádat cyklistické závody v okolí Lán.

Nespočet času, úsilí a upřímného zájmu… z lásky k životu, lidem, k učitelství, se zrodil opravdový kantor… průvodce, který nezamkl školu s řinčením školního zvonku a koncem placené pracovní doby.

I v důchodu

Ještě celých osm let od důchodu přesluhoval. Na odpočinek odešel ze školy až v 68 letech. Psal se rok 1998 a právě završil svůj 50. rok více než poctivé kantořiny.

A jeho žáci, mu štědré osobní nasazení nezapomenou, proto je i častým hostem třídních srazů. Jeden z jeho žáků, Jindřich Jetel, o něm říká: „Je to osobnost vskutku renesanční. Mohu upřímně říci, že nás náš úžasný učitel na základní škole toho naučil skutečně moc, a rozhodně nejen dle školských osnov. I ve svém volném čase rozvíjel naši všestrannost, vedl ke sportu i hudbě. Mnohokrát mu děkujeme."

Klobouk dolů

Myšlenka předávání ocenění Klobouk dolů se zrodila v hlavě principála Divadla Lány Romana Havelky v roce 2006. Od té doby cenu divadelníci předávají ve spolupráci s obcí vždy 30. Prosince během slavnostního večera uvedení nové divadelní hry. Laureát získá stříbrný odznak s logem ceny, které navrhnul lánský rodák a výtvarník Petr Kellner.

Ten také každoročně oceněnému namaluje obraz s motivem Lán. Jméno oceněného je zvěčněno na tabuli, která je po celý rok vystavena na obecním úřadě, a zároveň také získává právo v následujících letech spolu s ostatními laureáty vybírat z návrhů lánských občanů dalšího kandidáta na cenu Klobouk dolů.