Lego v Kladně nepropouští. Lidi potřebuje.

Kladno /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ - Dánský výrobce hraček značky Lego, který má svůj závod také v Kladně už sedmnáct roků a poskytuje práci 2500 lidem, zaznamenal v pololetí letošního roku pokles tržeb o pět procent. Firma proto musela přistoupit k nepopulárním opatřením a je nucena kvůli nižším ziskům zrušit ve svých fabrikách po světě okolo 1400 pracovních míst.

To se ovšem netýká Kladna. Přestože zde mezi lidmi kolují poplašné zprávy, že Lego propouští či snad dokonce kladenský podnik hodlá zrušit, opak je pravdou. Kladenskému deníku to v pondělí dopoledne potvrdila mluvčí společnosti Markéta Vaňková. „Kladenská továrna je pro Lego Group velmi důležitá, to dokazuje i fakt, že právě sem firma přidává nové činnosti. Příkladem je umístění centra sdílených služeb právě do Kladna. Výroba v Kladně běží na plné obrátky. Jsme takzvaně v plné sezoně, tak zde naopak lidi stále potřebujeme. Je to v řádu stovek pracovníků, které musíme nabrat,“ řekla mluvčí. Podle jejích slov se tento trend v podzimních měsících opakuje každoročně, aby byla firma schopna dostát svým závazkům a na vánoční trhy dorazilo potřebné množství stavebnice.

Přestože je pokles tržeb společnosti Lego Group nezanedbatelný, daří se mu lépe než konkurenci, firmám Hasbro a Mattel. Tržby firmy Hasbro činily 1,82 miliardy USD (44,6 miliardy Kč) a Mattel 1,71 miliardy USD (41,9 miliardy Kč), uvádí agentura Reuters.

Provozní zisk Lego Group byl 4,4 miliardy DKK, což proti roku 2016 představuje šestiprocentní pokles. Byl způsoben nižšími příjmy a zvýšenými náklady spojenými s investicemi do výrobní kapacity a potenciálu organizace. Ty byly navr-ženy tak, aby podpořily oče-kávání vyšších příjmů, která se nenaplnila.

Předseda Lego Group Jør-gen Vig Knudstorp prohlásil: „Jsme z poklesu příjmů na zavedených trzích zklamáni a učinili jsme kro-ky k tomu, abychom tento problém vyřešili. Úzce spolupracujeme s našimi partnery a jsme přesvědčeni, že máme z dlouhodobého hlediska potenciál oslovit více dětí na našich zavedených trzích v Evropě a v USA. Vidíme také příležitosti k silnému růstu na rostoucích trzích, jako je třeba Čína.“

V půli roku 2017 měla jedny z nejlepších výsledků klasická témata jako Lego City, Lego Friends, Lego Du-plo a Lego Technic. Velkou odezvu zaznamenaly i produkty z filmu Lego Batman.

Lego Group v uplynulých pěti letech vytvářela stále složitější organizační strukturu, aby podpořila dvojciferný růst. Knudstorp k tomu říká: „Organizaci jsme udělali příliš složitou. Kvůli tomu je pro nás teď těžší dále růst. Výsledkem je, že jsme stiskli tlačítko reset v rámci celé skupiny. To znamená, že vybudujeme menší a mé-ně složitou organizaci, než máme dnes. To zjednoduší náš obchodní model a budeme moci oslovit více dětí. Ovlivní to i naše náklady. A konečně, na některých trzích bude reset znamenat i pročištění celého hodnotového systému. Práce jsou již v plném proudu.“

Nová organizace zvýší zaměření Lego Group na zákazníky po celém světě. Po-dle předsedy najdou víc pří-ležitostí, jak je zaujmout, včetně inovativních způso-bů, jak kombinovat stavění a digitální zážitky, jako je úspěšná sociální platforma Lego Life a Lego Boost, sada, která nabízí i programování. „Máme silnou a celosvětově milovanou značku a jsme přesvědčeni, že můžeme oslovit více dětí po celém světě,“ uzavírá Knudstorp.

Lego založil roku 1932 Ole Kirk Christiansen. Firmu pojmenoval podle dánských slov „leg godt“, což znamená „hezky si hrajte“. Christiansenové jsou nyní nejbohatší dánskou rodinou.