Lékař lidských duší Jan Cimický besedoval ve Slaném

Kladno – Kladenští strážníci v neděli v noci vyjížděli do Benešovské ulice, kde devětadvacetiletý muž házel kamení do oken jednoho z domů. Žena oznámila, že jí její bývalý přítel pořád obtěžuje. Strážníci ho tak vykázali, on se ale vrátil, a tak hlídka jela zase zpět.